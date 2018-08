Indonesian maanjäristysten vuoksi evakuoitu yli 2  000 turistia

Indonesian Lombokin saarelle iskeneen maanjäristyksen vuoksi on evakuoitu jo yli 2 000 turistia, maan viranomaiset arvioivat. Elonjääneiden etsintä ja pelastustyöt jatkuvat saarella, jossa jopa tuhansia rakennuksia on tuhoutunut tai vaurioitunut järistyksessä.

Arviot kuolonuhreista vaihtelevat. Uutistoimisto AFP:n vahvistamien tietojen mukaan kuolleita olisi tähän mennessä löytynyt ainakin 98, mutta uutistoimisto DPA kertoo viranomaisten vahvistaneen ainakin 142 kuollutta.

28 suomalaista turistia saarella

Indonesian maanjäristyksestä pahiten kärsineellä Lombokin saarella on 28 ulkoministeriön tiedossa olevaa suomalaista matkailijaa. Konsuliasioiden yksikön Antti Putkosen mukaan ministeriön tiedossa ei ole, että suomalaisia olisi loukkaantunut.

– Alueella on joitakin matkailijoita, muutamia yhteydenottoja on tullut alueella olevilta ja heidän läheisiltään. Meidän tiedossa ei ole, että olisi mitään hätää. Varmasti on säikäyttänyt, kertoo Putkonen.

Indonesian viranomaiset kertovat olevansa evakuoimassa noin 1 200 turistia maanjäristyksen vaikutusalueella olleilta Gili-saarilta. Turistien kansallisuuksista ei ole tarkkaa tietoa, mutta viranomaisten mukaan useimmat ovat ulkomaalaisia. Saaret ovat sukeltajien ja reppumatkailijoiden suosiossa.

Suomen ulkoministeriö ei tiedä, onko näillä saarilla suomalaisia.

– Minulla on sellainen tieto, että saarilta pois lähtevät lautat ovat ruuhkautuneet ja viranomaiset selvittävät lisälauttojen saamista. Lombokin lentokentälle on perustettu EU-maiden palvelupiste auttamaan alueelta lentoteitse poistuvia, Putkonen sanoo.

Läheisellä Balilla ministeriön tiedossa olevia suomalaismatkaajia on 170.