Indonesian tsunamin uhriluku nousee, kuolleita jo lähes 170 – katso kuvat tuhoalueelta

Indonesiassa uhriluku on noussut 168:aan, viranomaiset ilmoittavat. Viimeisimmän tiedon mukaan noin 750 ihmistä on loukkaantunut, lisäksi kolmekymmentä ihmistä on kateissa.

Tsunami iski lauantai-iltana maihin Sundasalmessa, joka erottaa Jaavan ja Sumatran saaria. Tsunamin epäillään aiheutuneen merenalaisen maanvyöryn seurauksena, jonka puolestaan aiheutti Anak Krakataun tulivuoren purkautuminen.

Ulkoministeriön mukaan yli 700 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen Indonesiaan. Suomalaisuhreista ei tällä hetkellä ole tietoa.

Tsunami iski myös turistirannoille

Tsunami iski myös turistien suosimille rannoille Jaavan ja Sumatran saarten välisessä Sundasalmessa, joka yhdistää Jaavanmeren ja Intian valtameren toisiinsa. Tsunami saavutti rannikon puoli kymmenen aikaan lauantai-iltana paikallista aikaa.

Anak Krakataun tulivuori on yksi Indonesian saariston yli sadasta aktiivisesta tulivuoresta, ja se on purkautunut viime kuukausina useasti. Se syntyi 1920-luvulla kuuluisan, vuonna 1883 purkautuneen Krakataun tulivuoren paikalle.

Indonesian katastrofivirasto jakoi Twitterissä videon, jossa näkyi tulvivia katuja tsunamin jälkeen.

Televisiokuvissa näkyi aalto, joka puski mukanaan rusentuneita kattoja ja muuta ajelehtivaa tavaraa suositulta Carita beachilta Jaavan saaren länsirannikolta. Rannalla ollut Muhammad Bintang, 15, kertoi hyökyaallosta, joka iski yllättäen pimeässä.

– Saavuimme iltayhdeksän aikaan ja yhtäkkiä vesi tuli, kaikki pimeni ja sähköt menivät poikki. Täällä on kaaos emmekä edelleen pääse tielle, hän kertoi AFP:lle.

Indonesiassa toistuvia järistyksiä

Paikallisella rannalla ollut norjalainen Öystein Lund Andersen kertoi BBC:lle, että rantaan iski kaksi aaltoa, joista toinen oli paljon ensimmäistä isompi. Hänen mukaansa tsunamia oli edeltänyt iso purkauksen ääni. Andersen juoksi hotelliin perheensä luo ja he pakenivat korkeammalla sijaitsevaan metsään.

– Aalto ohitti hotellin ja vei tieltä autoja mennessään, hän kertoi.

Indonesia sijaitsee mannerlaattojen törmäyskohdassa ja on yksi luonnonkatastrofeille herkimmistä maista. Maassa on toistuvasti kuolonuhreja vaativia maanjäristyksiä. Viimeksi syyskuussa Palun kaupunkiin Sulawesin saarelle iskeneessä tsunamissa kuoli yli 2 000 ihmistä.