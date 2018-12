Indonesian tsunamin uhriluku nousee yhä, kuolleita jo yli 370

Indonesian tsunamissa kuolleiden määrä on noussut 373:een, kertoo kansallinen hätätilavirasto. Sen mukaan loukkaantuneita on yli 1 400, minkä lisäksi toistasataa ihmistä on kateissa.

Tuhoisa aalto iski Sumatran eteläiselle ja Javan läntiselle rannikolle lauantai-iltana ilman minkäänlaista varoitusta. Satoja rakennuksia ja lomakyliä tuhoutui.

Tsunamin epäillään saaneen alkunsa merenalaista maanvyörystä, jonka aiheutti Anak Krakatau -tulivuoren purkaus. Uudenkuun aikainen epätavallisen voimakas nousuvesi voimisti aaltoa.

Indonesiassa pelastustyöntekijät etsivät eloonjääneitä viikonloppuna maihin iskeneen tsunamin jäljiltä. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että tulivuorenpurkauksesta alkunsa saanutta tsunamia saattaa seurata lisää hyökyaaltoja.

Pelastajat käyttävät niin paljaita käsiä kuin raskasta kalustoakin tuhoalueen setvimisessä. Tuhansia ihmisiä on evakuoitu korkeammille alueille.

Kyseessä oli jo kolmas Indonesiaa koetteleva luonnonkatastrofi puolen vuoden kuluessa. Heinä-elokuussa Lombokin saarella oli voimakkaita maanjäristyksiä, ja syyskuussa yli 2 000 ihmistä kuoli ja tuhansia katosi Palussa maanjäristyksessä ja tsunamissa.

"Kaikki tapahtui todella nopeasti", sanoo selviytyjä

Tulivuorenpurkausten aiheuttamat tsunamit jättävät viranomaisille hyvin vähän aikaa toimia, toisin kuin maanjäristyksissä syntyvät tsunamit, jotka varoitusjärjestelmä huomaa.

Paikallisten viranomaisten mukaan tsunamin uhkaa ei havaittu edes silloin, kun aalto osui maihin. Silloinkin, kun kaikki maan varoitusasemat ovat toiminnassa, verkosto on varsin rajallinen ja reagointiaika lyhyt. Verkoston parantamista ovat haitanneet monenlaiset ongelmat aina byrokratiasta laitteiston huonoon huoltoon.

– Kaikki tapahtui todella nopeasti. Juttelin vieraan kanssa meillä, kun vaimoni avasi oven ja alkoi yhtäkkiä huutaa paniikissa. Luulin, että syy oli tulipalo, mutta käveltyäni ovelle näin veden lähestyvän, tsunamista selviytynyt Ade Junaedi kertoo.

Tsunamille alkusysäyksen antanut Anak Krakataun tulivuori on yksi Indonesian saariston yli sadasta aktiivisesta tulivuoresta. Se syntyi 1920-luvulla kuuluisan, vuonna 1883 purkautuneen Krakataun tulivuoren paikalle.

Luonnontuhoasiantuntija Richard Teeuw Portsmouthin yliopistosta kertoo, että purkautuminen ja maanvyöry ovat saattaneet epävakauttaa tulivuorta, mikä lisää uuden tsunamin riskiä. Hänen mukaansa tsunamivaara pysyy suurena niin kauan kuin Anak Krakataun aktiivinen vaihe jatkuu.

Oxfam ja muut avustusjärjestöt ovat ilmoittaneet rientävänsä paikallisten pelastajien apuun selviytyneiden tueksi.

Vain bändin solisti selvisi

Tsunami keskeytti popyhtye Seventeenin ulkokonsertin pyyhkäisemällä koko bändin lavalta ja osuen sitten yleisöön.

Basisti Muhammad Awal Purbani, manageri Oki Wijaya, kitaristi Herman Sikumbang ja tiimiin kuuluva Rukmana Rustam on haudattu tänään, ja paikallismedian tietojen mukaan myös kadonneeksi ilmoitettu rumpali Wisnu Andi Darmawan on löytynyt kuolleena.

Bändin nokkamiehen Riefian Fajarsyahin puoliso on edelleen kateissa. Fajarsyah on tiettävästi ainoa tsunamista selvinnyt yhtyeen jäsen.

Sunnuntaina solisti julkaisi kuvan itsestään ja puolisostaan suutelemassa Pariisissa.

– Tänään on syntymäpäiväsi – haluan toivottaa sinulle hyvää syntymäpäivää henkilökohtaisesti. Tule pian kotiin, kultaseni, hän kirjoitti kuvatekstissä.

Netissä on julkaistu dramaattinen video, jossa tsunami pyyhkii yhtyeen jäsenet lavalta ja jatkaa matkaansa tanssivaan yleisöön.