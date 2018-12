Indonesiassa tulivuori Anak Krakataun purkauksesta lähtenyt tsunami on tappanut jo ainakin 281 ihmistä, kertoo kansallinen hätätilavirasto. Lisäksi yli 1 000 ihmistä on saanut vammoja. Guardianin mukaan kadonneeksi on ilmoitettu 57 ihmistä.

Tuhoisa aalto iski rannikolle puoli kymmenen aikaan lauantai-iltana. Tsunamin epäillään saaneen alkunsa merenalaista maanvyörystä, joka sai alkunsa tulivuoren purkauksesta. Uudenkuun aikainen epätavallisen voimakas nousuvesi voimisti aaltoa.