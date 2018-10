Indonesian tuhoalueelle matkaava Punaisen Ristin suomalaispäällikkö: Tsunami tuo raivaustöihin todella paljon lisähaasteita

Indonesiassa pelastustyöntekijät kohtaavat suuria haasteita Sulawesin tuhoalueella, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Andreas von Weissenberg, joka on matkalla alueelle johtamaan Punaisen Ristin kansainvälistä operaatiota. Ainakin yli 1 400 ihmistä on kuollut perjantaisen maanjäristyksen ja tsunamin vuoksi Palun kaupungissa ja sen ympäristössä.

STT tavoitti von Weissenbergin torstaiaamuna Indonesian Jakartasta, jossa hän odottaa mahdollisuutta päästä matkustamaan Sulawesin saarelle.

– Meillä on sellainen käytännön ongelma, että Sulawesilla oli tulivuorenpurkaus, joka on rajoittanut lentoja aika paljon. Toivon että pääsisin sinne päin tänä iltana. Mutta milloin pääsen Paluun, se on vielä epävarmaa, von Weissenberg kertoo.

Von Weissenbergin tehtävänä Palun alueella on kasvattaa Punaisen Ristin avustusoperaatiota. Indonesian Punainen Risti on ollut mukana pelastustöissä alusta lähtien, mutta nyt operaatiota on syytä saada laajennettua.

– Tässä on ollut yllättävän hidas kehitys, pitkälti siitä syystä, ettei kerta kaikkiaan ole päästy alueille Palun ulkopuolelle. Mutta nyt koneisto pyörii, ja lähipäivinä pyritään saamaan isoja määriä avustustarvikkeita sisään ja jakelu kunnolla pystyyn.

Edessä pitkä operaatio

Olosuhteet Sulawesilla vaikuttavat von Weissenbergin mukaan pahoilta.

– Maanjäristys on aina yksi juttu, mutta tsunami luo siihen todella paljon lisähaasteita. Tsunami tuo valtavasti romua ja mutaa, se on ihan erityyppinen raivaustyö, von Weissenberg selvittää.

– Ja kun se on niin vuoristoinen alue, niin siellä on käytännössä tieverkosto vain rannikolla. Kun sitten on mutavyöryjä ja tsunami, niin voi kestää päiviä saada edes muutaman sadan metrin pätkä auki.

Muun muassa näiden yhteysongelmien takia Palun ympäristössä saattaa vieläkin olla kyliä, jonne pelastustyöntekijät eivät ole lainkaan päässeet.

Avustustyöntekijöille tärkeintä tässä vaiheessa on antaa ihmisille vettä, lääkitystä, ruokaa ja katto pään päälle. Myös väliaikaisia majoitustiloja pyritään parantamaan sellaisiksi, että niissä voi saada jonkinlaisen arjen pyörimään.

Von Weissenberg arvelee, että edessä on pitkä jälleenrakennusoperaatio, joka saattaa kestää pari vuotta tai pidempäänkin.

– Lombokilla tapahtui maanjäristys elokuussa, ja sen operaation suunnitelma tällä hetkellä on puolitoista vuotta. Veikkaisin että tämä on varmaan pidempään.