Indonesian turmakoneen rungon kerrotaan löytyneen – kokenut sukeltaja kuoli koneen etsinnöissä

Indonesian turmakoneen runko on paikannettu ja sukeltajat ovat kertoneet kuulevansa signaalin vielä kadoksissa olevasta mustasta laatikosta, kertoi Indonesian pelastustoimen johtaja Muhammad Syaugi lauantaina CNN:n mukaan. Merialueella on voimakkaita virtauksia ja vesi on mudan samentamaa, mikä vaikeuttaa etsintöjä.

Lennon tietoja tallentava musta laatikko löydettiin jo torstaina, mutta ohjaamon keskusteluja tallentavaa laatikkoa etsitään vielä. Lentotietoja tallentaneen laatikon tietoja ei ollut vielä lauantaina saatu avattua. Pääsy muistikortin tietoihin kestää odotettua kauemmin suolavesijäämien takia.

Lion Air -yhtiön matkustajakone syöksyi Jaavanmereen pian nousunsa jälkeen maanantaina. Koneessa oli 189 ihmistä, jotka kaikki kuolivat.

Onnettomuuden uhrien etsiminen on edelleen kesken, ja vasta neljä on tunnistettu.

Lentoyhtiö on myöntänyt, että lentokoneessa oli ilmennyt vikaa turmalentoa edeltävällä lennolla. Yhtiö ei kuitenkaan ole tarkentanut, millaisesta viasta oli kyse.

Turmakone oli matkalla Indonesian pääkaupungista Jakartasta kohti Bangkan saarella sijaitsevaa Pangkal Pinangia.

Sukeltaja oli vapaaehtoistöissä myös maanjäristyksen jälkeen

Turma on aiheuttanut välillisesti yhden uhrin lisää, sillä etsintöihin osallistunut vapaaehtoinen sukeltaja Syachrul Anto kuoli. Anto etsi merestä turmakoneen jäänteitä ja matkustajia.

Kokeneen vapaaehtoisen sukeltajan uskotaan kuolleen paineen alenemiseen.

48-vuotias Anto oli syyskuussa vapaaehtoisena Sulawesin saarella, missä arviolta yli 7 000 ihmistä kuoli voimakkaassa maanjäristyksessä ja sitä seuranneessa tsunamissa.