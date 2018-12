Indonesiassa ainakin 20 kuollut tsunamin iskettyä maihin

Indonesiassa ainakin 20 ihmistä on kuollut tsunamin iskettyä maihin, kertovat maan viranomaiset. BBC:n mukaan maan katastrofivirasto kertoo, että ainakin 165 ihmistä on loukkaantunut ja kymmeniä asuntoja on vahingoittunut.

Tsunami iski rantaan Jaavan ja Sumatran saarten välisessä Sundasalmessa, joka yhdistää Jaavanmeren ja Intian valtameren toisiinsa.

Tsunamin sysäsi mahdollisesti liikkeelle merenalainen maanvyöry Krakataun tulivuoren purkauduttua.