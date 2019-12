Indonesiassa lähes 30 ihmistä kuoli bussin syöksyttyä rotkoon – Kateissa olevien tarkka määrä ei ole tiedossa

Ainakin 27 ihmistä on kuollut ja reilusti toistakymmentä loukkaantunut bussionnettomuudessa Sumatran saarella Indonesiassa, viranomaiset kertovat.

Linja-auto syöksyi 150 metriä syvään rotkoon Etelä-Sumatran provinssissa juuri ennen keskiyötä maanantaina. Bussi päätyi jokeen rotkon pohjalle, paikallinen poliisi kertoi uutistoimisto AFP:lle.

– Bussi törmäsi betonikaiteeseen ennen kuin se syöksyi rotkoon, poliisin edustaja Dolly Gumara kertoi aiemmin.

Onnettomuudessa ei ollut Gumaran mukaan osallisena muita ajoneuvoja.

Pelastus- ja etsintätyöt ovat käynnissä. Onnettomuus sattui syrjäisellä ja vaikeakulkuiselle alueella Pagar Alamin kaupungin lähellä, mikä hankaloittaa pelastustöitä.

Pelastus- ja etsintäryhmän johtaja Berty Kowaas kertoi sukeltajien etsivän uhreja puoliksi veden alla olevan bussin lähistöltä. Kateissa olevia etsittiin myös lähialueen rinteiltä.

– Joen virtaus on varsin voimakas, joten on mahdollista, että virta on vienyt osan uhreista, Kowaas kertoi paikalliselle televisiokanavalle.

Paikallisbussin kyydissä oli 27 ihmistä sen lähtiessä matkaan, mutta kyytiin tuli lisää matkustajia ja joidenkin onnettomuudesta selvinneiden mukaan bussissa oli onnettomuushetkellä noin 50 ihmistä. Tarkka määrä ei ole tiedossa, joten viranomaiset eivät tiedä kuinka moni ihminen on kadoksissa joessa.

Eloonjääneet on viety sairaalaan hoidettavaksi. Bussiturman syytä tutkitaan.

Pahat liikenneonnettomuudet ovat yleisiä Indonesiassa, missä autojen kunto on usein huono ja liikennesääntöjä noudatetaan vaihtelevasti.