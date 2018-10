Indonesiassa nyt tulvia ja maanvyöryjä, yli 20 ihmistä kuollut

Luonnononnettomuudet koettelevat jälleen Indonesiaa. Rankkasateet ovat aiheuttaneet viime päivinä äkillisiä tulvia ja maanvyöryjä Sumatran saarella ja yli 20 ihmistä on kuollut.

Uhrien joukossa on toistakymmentä opiskelijaa islamilaisesta sisäoppilaitoksesta. Useita ihmisiä on edelleen kateissa. Kymmeniä asumuksia on tuhoutunut.

Tulvat ja maanvyöryt eivät ole harvinaisia laajan trooppisen saarivaltion alueella, jota koettelevat myös maanjäristykset.

Syyskuussa Sulawesin saarella kuoli arviolta yli 7 000 ihmistä voimakkaan maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin vuoksi.