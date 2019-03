Indonesiassa yli 50 kuollut rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa – hallitus julisti maahan 14 päivän hätätilan

Indonesiassa rankkasateiden aiheuttamien tulvien uhriluku on noussut yli 50:een, viranomaiset kertovat. Tulvat ovat koetelleet Papuan aluetta maan itäosassa, jossa pelastustyöt ovat yhä käynnissä.

Maan katastrofiviraston mukaan loukkaantuneita on kymmeniä ja useita taloja on vaurioitunut. Lisäksi alueelta on evakuoitu yli 4 000 ihmistä.

Tulvat ovat jo vetäytyneet, mutta viranomaiset yrittävät yhä evakuoida ihmisiä.

– Uhriluku ja tuhot todennäköisesti kasvavat, sillä etsintä- ja pelastusryhmät yrittävät edelleen päästä tulva-alueen eri osiin, Indonesian katastrofiviraston tiedottaja kertoi aiemmin sunnuntaina.

Tiedottajan mukaan pääsyä alueille ovat vaikeuttaneet esimerkiksi kaatuneet puut ja muta.

Indonesian hallitus on julistanut 14 päivän hätätilan maahan.

Tulviminen on Indonesiassa tavanomaista etenkin lokakuusta huhtikuulle jatkuvan sadekauden aikana. Tammikuussa tulvissa ja maanvyöryissä Sulawesin saarella kuoli ainakin 70 ihmistä.

Indonesia sijaitsee mannerlaattojen kohtauspisteessä, ja tuhansista saarista koostuva valtio on altis myös muille luonnonkatastrofeille. Esimerkiksi joulukuussa tulivuorenpurkauksen aiheuttamassa tsunamissa kuoli yli 400 ihmistä Jaavan saarella.