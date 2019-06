Interfax: Huumeista syytetty venäläistoimittaja ei jää sairaalahoitoon

Venäjällä huumerikoksesta syytteen saanut tunnettu toimittaja Ivan Golunov ei jää sairaalahoitoon, kertoo sairaalan ylilääkäri uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Ylilääkäri Aleksandr Mjasnikov sanoo, että Golunovin tila on tyydyttävä eikä tämä tarvitse sairaalahoitoa.

Interfaxin mukaan Golunov on jo viety pois sairaalasta ja hänet on määrä viedä oikeuteen.

Golunov vietiin aiemmin tänään sairaalaan tutkittavaksi useiden vammaepäilyjen vuoksi. Asianajaja on kertonut epäilevänsä, että poliisi on pahoinpidellyt Golunovia.

Asianajaja Pavel Tshikov kertoo ensihoitajien epäilleen aivotärähdystä, naarmuja rinnassa sekä murtumia kylkiluissa. Vastaavia arvioita hoitohenkilöstö on tehnyt myös uutistoimisto Interfaxille.

Poliisi on kieltänyt epäilyt pahoinpitelystä.

Golunov otettiin kiinni torstaina. Tämän jälkeen hän oli kertonut viranomaisille, että poliisi oli lyönyt häntä sekä seissyt hänen rintansa päällä. Tänään Golunov oli luhistunut poliisiaseman lattialle odottaessaan oikeudenkäyntiä. Oikeuden oli määrä päättää, vapautetaanko Golunov vai ei.

Toimittaja oli kertonut pahoinpitelystä myös aiemmin tapaamalleen presidentti Vladimir Putinia ihmisoikeusasioissa avustavan neuvoston jäsenelle. Jäsenen lausunnon mukaan Golunov oli sanonut valvoneensa vuorokauden eikä ollut syönyt.

Toimittaja tonki muun muassa korruptiota

Asianajajan mukaan Golunovin syytteet koskevat isoa määrää huumeita. Poliisi on kertonut, että toimittajan hallusta löydettiin viisi pussia muuntohuume mefedronia ja asunnosta kotietsinnässä kokaiinia. Golunov kieltää syytteet ja sanoo, että hänet on lavastettu syylliseksi.

Golunovin tukijat pitävät huumesyytteitä tekaistuina ja uskovat niiden johtuvan tämän tekemistä uutisista. Tutkiva toimittaja on selvittänyt muun muassa Moskovan kaupungin hallinnon korruptiota ja Venäjän hyhmäistä hautajaisteollisuutta.

Golunov työskentelee uutissivusto Meduzan palveluksessa. Meduzan mukaan Golunov on saanut uhkauksia viime kuukausien aikana.

– Meillä on syytä uskoa, että Golunovia vainotaan hänen työnsä takia, Meduzan päätoimittaja Ivan Kolpakov ja toimitusjohtaja Galina Timtshenko totesivat tiedotteessa.

Meduza on yksi harvoja itsenäisiä tiedotusvälineitä Venäjällä. Uutissivuston kotipaikka on Latviassa, mutta osa sen toimittajista kuitenkin asuu Moskovassa.

Timsthenko on yksi Meduzan perustajista. Meduzan toimittajat ovat venäläisen uutissivuston entisiä toimittajia, jotka eivät pitäneet aiemman työpaikkansa Kreml-myönteisemmäksi muuttuneesta linjasta.

Valtakautensa aikana Putin on vaientanut lähes kaikki Venäjän hallintoa kritisoivat tiedotusvälineet. Toimittajien mukaan harvat jäljellä olevat itsenäiset tai oppositiota edustavat tiedotusvälineet ovat valtavan paineen alla.

Joitakin mielenosoittajia otettu kiinni

Golunovin kiinniotto on saanut tukijat ja toimittajat osoittamaan mieltään poliisiaseman ja oikeustalon ulkopuolella. Meduza on julkaissut valokuvia Golunovia tukevia kylttejä käsissään pitävistä ihmisistä niin Venäjällä kuin ulkomaillakin. Joitakin mielenosoittajia on otettu kiinni Venäjällä.

Timtshenko kertoi toimittajille oikeustalon ulkopuolella, että Golunov on parin viime kuukauden ajan saanut tappouhkauksia lähes päivittäin. Golunov ei suostutteluista huolimatta ollut suostunut ottamaan yhteyttä poliisiin.

Moskovan poliisi on myöntänyt julkaisseensa valokuvia, joita se väittää rikospaikalla otetuiksi. Kuvia ei kuitenkaan ole otettu Golunovin asunnossa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty sanoo, että todisteet osoittavat viranomaisten käyttävän tekaistuja huumesyytteitä arvostelijoidensa vaientamiseen. Myös venäläiset toimittajat ja ihmisoikeusryhmät pitävät tapausta esimerkkinä riippumattomien toimittajien vainoamisesta. Heistä monet ovat huomauttaneet, ettei Golunovin ole ainakaan tiedetty käyttävän huumeita.

Toimittajat ilman rajoja -järjestö on varoittanut, että Golunovin pidätys voi merkitä riippumattomien toimittajien vainoamisen huomattavaa lisääntymistä Venäjällä.