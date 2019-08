Internetyhtiö katkaisi äärioikeistolaisen 8chan -foorumin tuen El Pason joukkoampumisen vuoksi – Keskustelupalstan perustaja: "Jos sivusto jatkaa tällä tavalla, se tulisi sulkea"

Yhdysvaltalainen internetin infrastruktuuripalveluita tarjoava CloudFare on katkaissut äärioikeistolaisen 8chan keskustelupalstan tuen El Pasossa Texasissa viikonloppuna tapahtuneen joukkoammuskelun vuoksi. Asiasta kertoi yhtiön toimitusjohtaja Matthew Price yrityksen blogissa.

– Näkemiemme todisteiden mukaan epäilty terroristiampuja näyttäisi saaneen inspiraatiota foorumisivusto 8chanista ja julkaisi sivustolla kirjoituksen juuri ennen kuin hän aloitti kauhistuttavan hyökkäyksessä El Pasolaiseen Walmartiin tappaen 20 henkilöä, Price kirjoittaa.

Mikäli kirjoitus vahvistetaan ampujan tekemäksi, Guardianin mukaan kyseessä olisi kolmas joukkoampuminen alle puolen vuoden sisään, josta olisi kirjoitettu keskustelupalstalle etukäteen.

Hän jatkaa, että kyseessä ei ole yksittäistapaus, vaan lähes sama asia tapahtui maaliskuussa Uuden Seelannin Christchurchissa terrori-iskun tehneen miehen kohdalla. Pricen mukaan vaikuttaa siltä, että El Pason ampuja on inspiroitunut 8chanissa käydyistä keskusteluista, joissa Uuden-Seelannin terrori-iskua ylistettiin.

– Ilmoitimme juuri, että irtisanomme 8chanin asiakkaanamme. Syy tälle on yksinkertainen: he ovat todistaneet olevansa laeista piittaamattomia, ja tämä piittaamattomuus on aiheuttanut useita kuolemia, Price toteaa.

8chanin perustaja Frederick Brennan kertoi viikonloppuna CNN:lle, että sivun nykyiset ylläpitäjät vetävät sivua tavalla, jota ei voi puolustaa.

– Jos sivusto jatkaa tällä tavalla, se tulisi sulkea. He eivät tee mitään ratkaistakseen asiaa. Heidän kannattaisi ainakin sulkea foorumi viikoksi tai kuukaudeksi jonkin tällaisen jälkeen. He antavat käyttäjiensä lietsoa väkivaltaa, Brennan kertoo.

Myöhemmin hän twiittasi kiitoksensa CloudFaren päätökselle.

– Vihdoin tällä painajaisella saattaa olla loppu. Haluan vain palata tekemään fonttejani rauhassa, enkä murehtia CNN:n ja New York Timesin puheluista joka kerta, kun joukkoampumisia tapahtuu. He olisivat voineet estää tämän, mutta päättivät olla tekemättä sitä.

Thank you so much @CloudFlare. Finally this nightmare might have an end. I just want to go back to making my fonts in peace and not have to worry about getting phone calls from CNN/New York Times every time a mass shooting happens. They could have prevented this and chose not to.