Intia hullaantui kuusta – maa voi pian tehdä historiaa kuulentojen saralla

50 vuotta sitten koko läntinen maailma seurasi, kun Apollo 11 laskeutui kuun pinnalle. Nyt Intiassa on meneillään vastaava pöhinä, kun maa yrittää päästä neljänneksi kuuhun onnistuneesti laskeutuneeksi valtioksi.

Samalla Intiasta tulee ensimmäinen valtio, joka laskeutuu kuun etelänavalle. Chandrayaan-2-raketin on tarkoitus viedä kuun pinnalle kulkija, joka kerää näytteitä ja tutkii navan maaperää.

Etelänapa on kuun uusi kiinnostava alue, koska siellä on nykytiedon valossa runsaasti vettä ja helium-3-alkuainetta, jota voisi käyttää tulevaisuuden fuusioreaktoreiden polttoaineena.

Alkuviikosta Intia koki karvaan pettymyksen, kun raketin lähtöä jouduttiin viivästyttämään viikolla teknisen vian takia. Maan sanomalehdet ovat kirjoittaneet lähdöstä viikkoja, lapset lähettivät hyvän onnen Youtube-viestejä maan kansalliselle avaruusvirastolle ja TV-asemat tekivät erikoislähetyksiä maan ensimmäisestä suuresta avaruusseikkailusta.

The New York Times kirjoittaa, kuinka kuulennosta on tullut maassa kansallinen ylpeydenaihe, eikä suotta. Intiassa on edelleen valtava määrä äärimmäistä köyhyyttä, mutta samaan aikaan maan yliopistot pumppaavat ulos huippuinsinöörejä ja -tieteilijöitä toisensa jälkeen.

Intia tekee kuulennon todella halvalla: koko tehtävä maksaa maalle alle 150 miljoonaa dollaria. Vertailun vuoksi esimerkiksi NASAn alkuperäisen Apollo 11 -lennon nykyarvoksi kaikkine valmisteluineen on laskettu 170 miljardia dollaria, siis reilusti yli tuhat kertaa niin paljon kuin Intian suunnitelma.

Halpa hinta voitetaan ajalla: siinä missä Apollo lensi lähes suoraan kuuhun, Intian lento kiertää ensin maapallon useita kertoja ympäri. Näin se säästää polttoainetta ja kerää vauhtia, kunnes kuun painovoima lopulta vetää raketin lähelle itseään.

Laukaisua yritetään uudelleen 22. heinäkuuta. Mönkijän on määrä päästä kuun pinnalle syyskuun aikana. Mikään ei ole vielä varmaa: Israel epäonnistui vastaavassa lennossa vasta huhtikuussa.

Intia haluaa uuden kunnianhimoisen pääministerinsä Narenda Modin johdolla avaruuden suurvallaksi. Maan avaruuspolitiikka voi tuntua hätiköidyltä, koska Intia on uhonnut saavansa ihmisen kuuhun jo vuonna 2022, mutta todellisuudessa avaruusasioihin satsataan pitkäjänteisesti.

Kaikki alkaa koulutuksesta. Jo vuonna 2001 Intiaan perustettiin yksityinen Space India -koulutusyritys, joka haluaa kouluttaa tulevia intialaisia astronautteja. Se järjestää Intian kouluissa työpajoja, kouluretkiä ja oppitunteja astronomiasta, rakettitieteestä ja avaruustutkimuksesta.

The New York Timesin seuraamien oppituntien perusteella kaikki lapset haluavat astronauteiksi, mutta vain harvoilla on siihen todella mahdollisuuksia.

Usein pelkkä tähtien näkeminen maasta käsin jää unelmaksi, sillä saasteet tekevät suurkaupunkien taivaasta suttuisen ja likaisen.

Myös siksi Chandrayaan-lennon onnistuminen on koko kansalle niin tärkeää. Se symboloisi maassa uuden ajan alkua ja konkretisoisi monen unelmat.