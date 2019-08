Intia poisti Kashmirin erityisalueen aseman ja toi alueelle kymmeniätuhansia sotilaita

Intian hallitus on presidentin asetuksella poistanut Kashmirin erityisalueen aseman. Uuden asetuksen on määrä tulla voimaan välittömästi.

Asetus on estänyt maanomistuksen muilta kuin muslimienemmistöisen Kashmirin asukkailta. Aseman menettämisen on pelätty heikentävän muslimien asemaa alueella.

Kyseessä on suurin muutos, joka alueella on tehty vuosikymmeniin. Hallituksen asetuksen mukaan maa-alue jaetaan kahteen hallinnolliseen alueeseen, jota johdetaan suoraan pääkaupungista New Delhistä käsin.

Entinen aluejohtaja Mehbooba Mufti sanoi Twitterissä päivän olevan Intian demokraattisen historian synkin.

– Hallituksen yksipuolinen päätös on laiton. Intiasta tulee

Jammunja Kashmirin alueen miehittäjä, Mufti sanoi tviitissään.

Kashmirin kohtalosta osattiin spekuloida jo etukäteen, sillä Intia on viime päivien aikana lisännyt tuntuvasti joukkojensa määrää jo entuudestaan sotilasvoimastaan tunnetulla alueella. Uutistoimisto AFP:n viranomaislähteen mukaan Intia on lähettänyt alueelle 70 000 lisäsotilasta, ja entuudestaan joukkoja on alueella noin puoli miljoonaa.

Viestiyhteydet poikki, päättäjiä kotiarestissa

Myös sähköinen viestintä alueella on katkennut. Poikki ovat tiettävästi niin matkapuhelinliittymät, lankapuhelinyhteydet kuin internetkin. Ennen yhteyksien katkeamista useat aluejohtajat kertoivat Twitterissä joutuneensa kotiarestiin.

Lisäksi Intian hallitus on määrännyt ulkonaliikkumiskiellon Kashmirin alueella. Yliopistot, koulut ja korkeakoulut ovat suljettuja hinduenemmistöisellä Jammun alueella. Rajoitukset koskevat myös useita muita osia muslimienemmistöisestä Jammusta ja Kashmirista, joka on Intian osavaltiona hallinnoima osa Kashmirin seudusta.

Kashmirin alue on ollut jaettu Intian ja Pakistanin välillä vuodesta 1947 asti. Väkivaltaisuudet ja yhteenotot alueella ovat jatkuneet vuosikymmeniä.

Intian voimatoimet havaittiin myös Pakistanissa. Pakistanin pääministeri Imran Khan varoitti Twitterissä, että Intian aggressiiviset toimet voivat äityä alueelliseksi kriisiksi.

Intia varoitti terrorismin uhasta

Erityisaseman riisumista edelsivät varoitukset terrorismin uhasta. Intian hallitus kehotti turisteja poistumaan Kashmirin alueelta välittömästi.

Tuhannet turistit ja opiskelijat yrittivät kiireessä saada paikkoja Kashmirin alueelta poistuvista liikennevälineistä, kertoi uutistoimisto AFP lauantaina.

Erityisaseman poistaminen oli myös odotettua, sillä pääministeri Narendra Modin BJP-puolue oli vaalikampanjansa aikana luvannut päästä eroon alueen erityisasemasta. Puolue sai enemmistön parlamenttipaikoista taannoisissa vaaleissa.