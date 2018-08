Intian Keralan tulvavesien jäljiltä löytyi 28 uutta kuollutta – uhreja yhteensä 445

Intian Keralassa vetäytyvien tulvavesien jäljiltä on löytynyt 28 uutta kuolonuhria, kertovat osavaltion viranomaiset. Keralan tulvien kuolonuhrien määrä on kasvanut kaiken kaikkiaan 445 ihmiseen sitten toukokuun. 15 ihmistä on yhä kateissa.

293 ihmistä on kuollut 8. elokuuta alkaneissa rajuimmissa tulvissa, kertoo sanomalehti New Indian Express.

Noin miljoona kodeistaan paennutta ihmistä on edelleen pakkautuneena tilapäisiin leireihin viranomaisten siivotessa tulvavesien jälkeensä jättämää sotkua.

Osavaltion pääministerin mukaan jo 130 000 kotia, eli lähes kolmannes kaikista tulva-alueen kodeista, on siivottu. Viranomaiset korjaavat myös vaurioitunutta sähköverkkoa.

Paikallisen median mukaan koteihinsa palaavia asukkaita on varoitettu rakennuksista löytyvistä käärmeistä, joiden poistamiseksi viranomaiset ovat muodostaneet villieläinten torjuntaryhmiä.

Viranomaisten mukaan tulvavedet ovat tuhonneet tai vaurioittaneet tieverkostoa yli 10 000 kilometrin edestä. Noin 50 000 taloa tuhoutui tulvissa kokonaan.