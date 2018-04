Intian hallitus hyväksyi kuolemantuomion lapsenraiskaajille

Intian hallitus hyväksyi lauantaina kuolemanrangaistuksen langettamisen lapsenraiskaajille. Alle 12-vuotiaan lapsen raiskaamisesta voidaan tulevaisuudessa tuomita kuolemaan. Samalla kovennettiin myös alle 16-vuotiaiden lasten raiskaamisesta annettavia tuomioita.

Presidentin on vielä hyväksyttävä lakimuutos, mutta tätä pidetään pelkkänä muodollisuutena.

Päätöksen taustalla on kahdeksanvuotiaan muslimitytön taannoin tapahtunut joukkoraiskaus ja murha Jammun ja Kashmirin osavaltiossa. Intiassa on tapahtunut viime vuonna runsaasti muitakin joukkoraiskauksia, ja hallitusta on arvosteltu kovin sanoin pätemättömyydestä ja haluttomuudesta tehdä asialle mitään.

Intian laki mahdollistaa jo nykyisinkin kuolemantuomion raaoista murhista ja terrorismista. Tuomioita pannaan kuitenkin erittäin harvoin toimeen.