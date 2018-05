Intian hirmumyrskyt tuhonneet tuhansia koteja – kuolleita jo lähes 150

Intian läpi riehuneiden voimakkaiden myrskyjen uhriluku on noussut yli 140:een, kertovat intialaisviranomaiset.

Tappavin myrsky koettiin pohjoisessa Uttar Pradeshin, Rajasthanin, Uttarakhandin ja Punjabin osavaltioissa, joissa yli 120 ihmistä menehtyi hiekkamyrskyssä. Etelä-Intiassa puolestaan poikkeuksellisen voimakas ukkosmyrsky johti yli 20 ihmisen kuolemaan.

Jopa 130 kilometrin tuntinopeudella kiitäneet myrskytuulet ovat tuhonneet tuhansien ihmisten kodit Uttar Pradeshissa ja Rajasthanissa. Etelän ukkosmyrskyssä nähtiin jopa 40 000 salamaniskua.

Eniten on kärsinyt Intian väkirikkain osavaltio Uttar Pradesh, jossa on kuollut 76 ihmistä. Siellä pahiten kärsineitä paikkoja on Taj Mahalista tunnettu Agran alue, jossa ainakin 43 ihmisen tiedetään kuolleen.