Intian jännitteet kiristyvät  – pääkaupunki Delhin mellakoissa kuollut yli 30 ja haavoittunut yli 200 ihmistä

Intian pääkaupungin Delhin mellakoissa on kuollut ainakin 32 ihmistä ja haavoittunut yli 200, kertovat maan terveysviranomaiset.

Mellakat alkoivat, kun uuden kansallisuuslain kannattajat ja vastustajat ottivat yhteen sunnuntaina. Tuolloin hindunationalistiset ryhmät yrittivät estää paikallisia muslimeita järjestämästä kansalaisuuslakia vastustavaa protestia.

Mellakoiden aikana aseistautuneet väkijoukot sytyttivät tuleen ajoneuvoja ja kauppoja.

Paikalliset asukkaat ovat kritisoineet poliisia siitä, että poliisi ei ole yrittänyt estää väkivaltaisuuksia.

Jännitteet Intian hindujen ja muslimien välillä kiristyneet

Intian uusi kansalaisuuslaki nopeuttaa kansalaisuuden saamista Afganistanista, Bangladeshista ja Pakistanista tuleville siirtolaisille, mutta ei muslimeille.

Uuden kansalaisuuslain on toivottu helpottavan siirtolaisten asemaa, mutta vastustajat pelkäävät lain syrjivän maan muslimiväestöä ja olevan osa pääministeri Narendra Modin ja hänen BJP-puolueensa hindunationalistista agendaa.

BJP:n vastustajat ovat pelänneet, että puolueen tavoitteena on tehdä Intiasta valtio, jossa muslimit eivät ole tasavertaisessa asemassa hinduenemmistön kanssa.

Jännitteet ovat osin kulminoituneet protesteihin uutta kansalaisuuslakia vastaan. Kansalaisuuslakia vastaan on protestoitu jo viikkoja, ja protestit ovat vaatineet kuolonuhreja myös jo ennen sunnuntain mellakoita.

Jännitteitä on pahentanut myös se, että osa BJP:n poliitikoista on käyttänyt hyvin vihamielistä retoriikkaa muslimeita kohtaan. Muun muassa Uttar Pradesh osavaltion pääministeri Yogi Adityanath on kutsunut lain vastustajia terroristeiksi ja kehottanut "ruokkimaan näitä luodeilla".

Kansalaisuuslaki liittyy myös Intian suunnittelemaan kansalaisuusrekisteriin, jolla on haluttu parantaa kansalaisten henkilötietojen tallentamista.

Maan muslimiväestö ja heikossa asemassa olevat ihmisryhmät ovat kuitenkin pelänneet, että he eivät kykene todistamaan kansalaisuuttaan ja ovat vaarassa jäädä ilman kansalaisuutta.

Modin mukaan muslimien ei tarvitse kantaa huolta, vaan heitä pidetään yhä intialaisina.

Myös Kashmirin asema luonut jännitteitä

Jännitteiden taustalla on myös Intian päätös elokuussa luopua muslimienemmistöisen Kashmirin erikoisasemasta. Erikoisasema oli muun muassa antanut alueen asukkaille yksinoikeuden kiinteistöjen omistamiseen.

Erikoisaseman poistamisen lisäksi Intia lähetti alueelle kymmeniätuhansia sotilaita ja pidätti tuhansia ihmisiä. Alueelta katkaistiin myös netti useaksi kuukaudeksi. Osa nettirajoituksista on yhä voimassa.

Intia puolusti päätöstään sillä, että Kashmirin erityisasema oli alun perinkin määritelty vain tilapäiseksi. Intian mukaan päätös parantaa alueen turvallisuutta ja talouskehitystä.

Intian hallitusta vastustavat separatistit alueella ovat jo pitkään halunneet joko itsenäisen Kashmirin tai liittää alueen Pakistaniin. Intia onkin syyttänyt Pakistania aseavun antamisesta itsenäisyyttä vaativille ryhmille.

Kashmirissa on tehty sen historian saatossa monia terrori-iskuja, joiden takana on ollut muun muassa pakistanilaisia jihadistiryhmiä.