Intian ja Pakistanin konflikti kiristyy: kumpikin sanoo ampuneensa alas toisen hävittäjiä

Riitaisat ydinasevaltiot Intia ja Pakistan sanovat ampuneensa alas toistensa hävittäjiä maiden rajaseudulla.

Ensin Pakistan kertoi ampuneensa alas kaksi Intian ilmavoimien konetta ja ottaneensa niiden lentäjät kiinni. Muutamaa tuntia myöhemmin Intia sanoi, että se on ampunut alas pakistanilaisen hävittäjän.

Intian ja Pakistanin välit ovat olleet huonot jo pitkään. Viimeisimmät käänteet konfliktissa ovat seurausta aiemmin tässä kuussa tehdystä itsemurhaiskusta.

Kiistellyllä Kashmirin alueella tehdyssä iskussa kuoli kymmeniä Intian sotilaita. Iskun tekijäksi ilmoittautui Pakistanista toimiva terroristiryhmä.

Eilen Intia kertoi tehneensä Pakistanin puolelle ilmaiskuja, joiden kohteena terroristiryhmä oli. Intian mukaan Pakistan kosti ilmaiskut tänään lähettämällä hävittäjiään iskemään sotilaskohteisiin Intian puolella. Tuolloin Intia ampui pakistanilaishävittäjän alas, Intian ulkoministeriöstä kerrottiin.

EU on pyytänyt, että kaksi ydinasemaata hillitsisivät itseään niin paljon kuin mahdollista, jottei tilanne kärjistyisi enempää. Myös Kiina on kehottanut riitapukareita vuoropuheluun.

"Emme halua sotaa Intian kanssa"

Aiemmin Pakistan vakuutti, että se ei halua ajautua avoimeen sotaan Intian kanssa.

– Me emme halua eskalaatiota, emme halua ryhtyä sotaan, kenraalimajuri Asif Ghafoor kertoi tiedotustilaisuudessa Rawalpindissa.

Gharoofin mukaan intialaiskoneet ammuttiin alas Pakistanin puolella Kashmiria halkovaa tulitaukolinjaa, joka on käytännössä vakiintunut maiden rajaksi. Toisen koneen lentäjä on pidätetty, toinen on sairaalahoidossa, pakistanilaiskenraali kertoi.

Pakistanin siviili-ilmailuviranomaiset ilmoittivat sulkeneensa toistaiseksi maan ilmatilan yhteenottojen takia.