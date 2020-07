Intian koronavirustapaukset rikkoivat miljoonan rajan – Kiinan länsiosissa uusia koronavirustartuntoja

Intiassa on rikkoutunut miljoonan todetun koronavirustartunnan raja, ja maassa on kirjattu yli 25 000 virukseen liittyvää kuolemantapausta. Tähän mennessä yli miljoona tartuntaa on todettu vain Yhdysvalloissa (3,7 miljoonaa) ja Brasiliassa (2 miljoonaa).

Intiassa on kuollut viime päivinä yli 600 koronavirukseen sairastunutta ihmistä päivässä, ja ihmisten liikkumista on taas rajoitettu. Aiemmin Intian pahimpia tartuntapesäkkeitä ovat olleet Mumbain ja Delhin suurkaupungit, mutta viime aikoina maaseudulta ja pienistä kaupungeista – joissa 70 prosenttia intialaisista asuu – on kantautunut huolestuttavia uutisia tartuntojen lisääntymisestä.

Esimerkiksi meren rannalla sijaitseva turisteille tuttu Goa määräsi torstai-iltana useita rajoituksia voimaan kolmeksi päiväksi sekä yöllisen ulkonaliikkumiskiellon elokuun 10. päivään asti.

Wc-käyntejä vältellään

Intiassa terveydenhuoltoon käytetään asukasta kohden erittäin vähän rahaa, ja siksi Intian sairaalat ovat hätää kärsimässä muun muassa suojavarusteiden ja henkilökunnan vähäisyyden vuoksi. Intialaisen lääkäriyhdistyksen mukaan noin sata lääkäriä on tähän mennessä kuollut viruksen vuoksi.

– Pelko tartunnan saamisesta on todellinen, sillä olen korkeariskisellä alueella lähes kellon ympäri. Se (virus) ei mene pois ennen kuin saamme rokotteen. Minun on jatkettava kamppailua ja yritettävä pelastaa jokainen elämä, sanoo Delhissä Shardan sairaalan teho-osastolla työskentelevä lääkäri Showkat Nazir Wani AFP:lle.

Työtä vaikeuttaa se, että pakollisten suojavarusteiden käyttö jopa 40 asteen lämpötiloissa rasittaa terveydenhoitohenkilökuntaa kaksin kerroin, kertoo sairaalan teho-osastoa johtava Abhishek Deshwal. Hiki ei pääse haihtumaan suojavarusteiden läpi, joten hikoilu ei myöskään viilennä. Lisäksi wc-käyntejä varten suojavarustus pitää vaivalloisesti riisua ja pukea uudelleen, joten monet työntekijät eivät juo tarpeeksi vettä.

– Mutta meidän on tehtävä parhaamme, muita vaihtoehtoja ei ole, Deshwal sanoo AFP:lle.

Liian vähän lepoa

Virustilanne rasittaa terveydenhoitohenkilökuntaa myös henkisesti. Tohtori Wani ei ole nähnyt Kashmirissa asuvaa perhettään sitten maaliskuun, jolloin epidemia alkoi. Hän joutuu käytännössä olemaan tavoitettavissa tunnista toiseen ja päivästä päivään, ja teho-osaston tapahtumat ja kuolemantapaukset jäävät pyörimään päähän.

Wanin mukaan koronaviruspotilaat muuttuvat usein sekaviksi ja saattavat kieltäytyä syömästä, kiskoa letkujaan tai käydä väkivaltaisiksi.

– Mutta yritän olla kärsivällinen heidän kanssaan. Olen usein pitänyt heitä kädestä rauhoittaakseni heitä, sillä he ovat yksin ilman läheisiään joskus päiväkausia yhteen soittoon.

Wani kertoo puhuvansa näistäkin asioista puhelimitse vanhempiensa kanssa.

– He ovat luonnollisesti hyvin huolissaan mutta arvostavat työtäni. Heidän arvostuksensa motivoi minua työskentelemään vielä kovemmin, hän sanoo.

Kiinassa peruttiin lentoja viruspelon vuoksi

Kiinan länsiosassa on havaittu useita uusia koronavirustartuntoja, ja uuden virusaallon pelossa valtaosa lennoista Xinjiangin alueen pääkaupunkiin Urumqiin on peruttu, viranomaiset ja valtionmedia kertovat. Myös kaupungin metroliikenne on keskeytetty ja bussiliikennettä on rajoitettu.

Ainakin viisi Urumqiin liittyvää tartuntaa on havaittu keskiviikon jälkeen. Yhdessä tapauksessa on kyse miehestä, joka matkusti kaupungista Kiinan toiselle puolelle Zhejiangiin.

Valtiolliset tiedotusvälineet ovat perjantaina julkaisseet vakuutteluja siitä, että ruokakaupoissa on runsaasti syötävää jäljellä. Ilmeisesti tavoitteena on ehkäistä ruoan hamstraamista.

Vaikka Kiina sai koronavirusepidemian hallintaan aiemmin keväällä, tartuntapesäkkeitä on ilmaantunut sen jälkeen. Pekingissä kesäkuussa ilmaantuneessa tartuntapesäkkeessä virus ehti tarttua ainakin 330 ihmiseen.

Kiina on ilmoittanut kaikkiaan noin 83 000 virustartunnasta ja noin 4 600:sta virukseen liittyvästä kuolemasta. Väkilukuun suhteutettuna tartuntoja on ollut miljoonaa asukasta kohden 58 ja kuolemia 3.

Yhdysvalloissa jälleen synkkä ennätys

Yhdysvalloissa on jälleen raportoitu uusi synkkä huippuluku koronavirustartunnoissa. Maassa todettiin torstaina lähes 68 500 uutta tartuntaa, mikä on uusi vuorokausikohtainen ennätys. Luku perustuu baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurantaan.

Aiempi ennätys oli keskiviikolta, jolloin tartuntoja todettiin noin 800 vähemmän kuin torstaina.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia tilastoitiin torstaina noin 970.

Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten koronatartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia maailmassa. Nyt tartuntoja on Yhdysvalloissa jo reilusti yli 3,5 miljoonaa ja kuolemia yli 138 000.

Asukasmäärään suhteutettuna Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden tilastoitu 11 160 tartuntaa ja 426 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo tilastosivusto Worldometer.

Esimerkiksi Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 1 316 ja 59. Ruotsissa miljoonaa asukasta kohden on todettu 7 610 tartuntaa ja 554 kuolemaa. Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvaltoja enemmän kuolemia on myös esimerkiksi Britanniassa, Espanjassa ja Italiassa.

Worldometerin tilastoissa useiden maiden kohdalla sekä tartuntojen että kuolemien määrät ovat usein jonkin verran suurempia kuin Johns Hopkinsin seurannassa.

Tartunnat lisääntyvät rajusti Floridassa

Yhdysvalloissa tartuntamäärät kääntyivät jälleen nousuun kesäkuun lopulla erityisesti läntisissä ja eteläisissä osavaltioissa. Viime aikoina tilanne on huonontunut esimerkiksi Floridassa, jossa todettiin torstaina 14 000 uutta tartuntaa ja 156 kuolemaa.

Yhteensä Floridassa on nyt todettu yli 315 000 tartuntaa, kun taas epidemian alkupuolella erityisen pahasti käsineessä New Yorkissa tartuntoja on yhteensä yli 431 000.

Väkilukuun suhteutettuna New Yorkin osavaltiossa on miljoonaa asukasta kohden kuollut noin 1 670 ihmistä ja naapuriosavaltiossa New Jerseyssä 1 770. Floridan vastaava suhdeluku on 218.

Yhteensä Floridassa on virustartuntaan liittyen kuollut ainakin noin 4 680 ihmistä, kertoo New York Timesin seuranta.

Floridan jälkeen eniten uusia tartuntoja todetaan parhaillaan Kaliforniassa ja Texasissa. Molemmissa päivittäinen lisäys on ollut 10 000 tartunnan luokkaa.

Brasiliassa testauksessa yhä ongelmia

Brasiliassa puolestaan on todettu yli kaksi miljoonaa koronavirustartuntaa, selviää maan virallisista tilastoista ja Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta.

Latinalaisen Amerikan suurimmassa maassa on vahvistettu yli 76 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Tartuntoja arvioidaan kuitenkin olevan merkittävästi enemmän. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman tartuntatautien asiantuntijan mukaan sairastuneiden määrä voi olla nelin- tai viisinkertainen. Maan testauskapasiteetissa on puutteita.

Brasiliassa on maailmanlaajuisesti todettu määrällisesti toiseksi eniten virustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia. Väkilukuun suhteutettuna Brasiliassa on miljoonaa asukasta kohden tilastoitu noin 9 480 tartuntaa ja 361 kuolemaa.