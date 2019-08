Intian mukaan Kashmirin erityisaseman poisto on maan sisäinen asia – pidättänyt satoja

Intia julisti torstaina naapurivaltio Pakistanille, että erityisaseman poistaminen Kashmirin alueelta on Intian sisäinen asia. Intia poisti erityisaseman maanantaina ja otti alueen hallintaansa. Samalla Intia suututti Pakistanin, jonka kanssa se on kiistellyt Kashmirin hallinnasta.

Tiistaina Pakistanin pääministeri Imran Khan sanoi maansa vievän Intian viimeaikaiset toimet Kashmirissa YK:n turvallisuusneuvostoon. Samalla hän tuomitsi voimakkaasti Kashmirin erityisaseman poistamisen.

Keskiviikkona Pakistan ilmoitti poistavansa maasta Intian lähettilään ja kutsuvansa oman lähettiläänsä kotiin Delhistä. Pakistan aikoo myös keskeyttää kahdenvälisen kaupan naapurimaansa kanssa.

Kiistelty alue on jaettu pääosin Intian ja Pakistanin välillä, mutta pieni osa alueesta on myös Kiinan hallinnassa.

BBC:n mukaan YK on huolissaan Kashmirin tilanteesta

– Olemme syvästi huolissamme, että viimeisimmät rajoitukset Intian hallinnoimassa Kashmirissa pahentavat ihmisoikeustilannetta alueella, kertoi YK:n alaisen ihmisoikeusjärjestön edustaja.

– Mitä tahansa kiistoja meillä onkaan, meidän täytyy aina puolustaa ihmisoikeuksia. Meidän täytyy priorisoida lasten ja naisten turvallisuus ja keskittyä ratkaisemaan seitsemänkymmenen vuoden mittainen konflikti Kashmirissa rauhanomaisesti, Nobel-palkittu, pakistanilainen Malala Yousafzai tviittasi torstaina.

Satoja pidätetty, internet- ja puhelinyhteydet poikki

Intia on pidättänyt tällä viikolla yli 500 ihmistä Srinagarin, Baramullan ja Gurezin kaupungeissa, intialaismediat kertovat. Pidätettyjen joukossa on muun muassa yliopistoprofessoreita, yritysjohtajia ja aktivisteja. Heidät on viety tilapäisiin pidätyskeskuksiin.

Alueella on kymmeniätuhansia Intian sotilaita, jotka ovat toimeenpanneet tiukan ulkonaliikkumiskiellon. Alueella ei myöskään ole internet- eikä puhelinyhteyksiä.

Asiantuntijoiden mukaan tilanne Kashmirissa voi vielä kärjistyä.