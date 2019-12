Intian protestien uhriluku nousee – mielenosoitukset uutta kansalaisuuslakia vastaan kestäneet jo lähes kaksi viikkoa

Intian mielenosoitukset kansalaisuuslakia vastaan ovat vaatineet lisää kuolonuhreja.

Intian uutta kansalaisuuslakia vastustavissa mielenosoituksissa on kuollut tähän mennessä ainakin 20 ihmistä. Yksi kuolleista on kahdeksanvuotias lapsi. Times of India -lehden mukaan poika olisi leikkinyt tien reunassa Varanasin kaupungissa ja jäänyt poliisia pakoon juoksevan väkijoukon alle.

Intian pohjoisosassa sijaitsevassa Uttar Pradeshin maakunnassa kuoli perjantaina 11 ihmistä, joista 10 sai surmansa, kun heitä kohti ammuttiin.

Lain katsotaan syrjivän muslimeita

Mielenosoittajien vastustama laki nopeuttaa kansalaisuuden saamista Afganistanista, Bangladeshista ja Pakistanista tuleville siirtolaisille, mutta ei muslimeille. Protestit ovat kestäneet noin kaksi viikkoa.

Lain on ollut tarkoitus parantaa siirtolaisten asemaa Intiassa, mutta sen on katsottu syrjivän muslimeja.

Lain on koettu olevan osa pääministeri Narendra Modin hindunationalistista agendaa 200 miljoonan intialaisen muslimin marginalisoimiseksi. Modi on itse kiistänyt olevansa muslimivastainen.

Poliisi on ottanut myös satoja ihmisiä kiinni mielenosoitusten vuoksi. Eilen poliisi muun muassa otti kiinni noin 1 200 mielenosoittajaa heidän uhmattua kokoontumiskieltoa Delhissä, kertoo Times of India.