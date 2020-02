Intian uskonnollisissa mellakoissa kymmeniä kuolleita

Intiassa ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa hindujen ja muslimien välisissä yhteenotoissa Delhissä, kertovat sairaalalähteet. Liki 190 ihmistä on tuotu sairaaloihin hoidettaviksi. Mellakoissa on käytetty myös tuliaseita, ja kymmenillä hoidettavilla on ampumahaavoja.

Kyseessä ovat vakavimmat väkivaltaisuudet sen jälkeen kun yhteenotot alkoivat uuden kansallisuuslain tiimoilta parisen kuukautta sitten. Lakia on pidetty muslimivastaisena.