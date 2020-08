Intiassa lähes 1  000 uutta koronakuolemaa vuorokauden aikana

Intiassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli 50 000:n. Vuorokauden aikana raportoitiin yli 900 tautiin liittyvää uutta kuolemantapausta.

Intiassa on kuollut virukseen neljänneksi eniten ihmisiä maailmassa. Noin 1,3 miljardin asukkaan jättivaltiossa on todettu 2,6 miljoonaa tartuntaa, mikä on kolmanneksi eniten maailmassa.

Väkilukuun suhteutettuna kuolintapauksia on Intiassa kirjattu 37 kohti miljoonaa asukasta. Brasiliassa ja Yhdysvalloissa, joissa kuolemantapauksia on eniten maailmassa, kuolintapauksia on kirjattu yli 500 kohti miljoonaa asukasta.

Uusi-Seelanti lykkää parlamenttivaaleja koronan vuoksi

Uusi-Seelanti lykkää syyskuun parlamenttivaaleja neljällä viikolla koronaviruksen vuoksi, kertoo maan pääministeri.

Vaalit aiotaan järjestää nyt lokakuun 17. päivänä.

Uuden-Seelannin koronatilanne on pysynyt varsin hyvin hallussa, mutta viime viikolla 102 päivää kestänyt tauko uusissa tartunnoissa päättyi.

Lähes kaikki uudet tartunnat ovat löytyneet maan suurimmasta kaupungista Aucklandista.

Noin viiden miljoonan asukkaan saarivaltiossa on todettu yhteensä hieman yli 1 600 tartuntaa ja neljä kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohden.

Sydneyn kouluissa kielletään nokkahuilun soitto

Australian väkirikkain osavaltio kieltää koululaisilta muun muassa nokkahuilun soiton ja koulun kuoroissa laulamisen, viranomaiset ilmoittivat tänään. Päätöksellä koitetaan suitsia koronatartuntoja, jotka ovat luikerrelleet moniin Sydneyn kouluihin.

Uuden Etelä-Walesin osavaltion koulutuksesta vastaava viranomainen kertoi, että osavaltiossa kielletään ryhmälaulanta ja ryhmissä tapahtuva puhallinsoitinten soittaminen.

Koronan vuoksi kiellettyihin puhallinsoittimiin lukeutuu myös nokkahuilu, joka on monille lapsille ensimmäinen puhallinsoitin ja eräänlainen portti instrumenttien maailmaan.

Suomessakin koululapset ovat vuosikymmenten saatossa kokoontuneet ala-asteen musiikkitunneille tapailemaan yhdessä Ostakaa makkaraa -laulun ensimmäisiä säveliä. Englanninkielisissä maissa samainen luritus tunnetaan nimellä Hot Cross Buns.

Puhallinsoitinten ja kuorolaulujen lisäksi Uuden Etelä-Walesin kouluissa kielletään myös koulujen järjestämiä sosiaalisia tapahtumia, kuten tansseja ja valmistujaisjuhlia.

Australiassa ehdittiin elää monta kuukautta lähes täysin ilman kotimaassa tapahtuneita tartuntoja, mutta tartuntojen määrä on noussut jälleen maan sisällä.

Maan toisiksi suurimpaan kaupunkiin Melbourneen on asetettu liikkumisrajoituksia. Vaikka uusien päivittäisten tartuntojen määrä on laskussa, varmistuu kaupungissa päivittäin satoja uusia tapauksia.

Monet Melbournen tartunnoista on yhdistetty vanhainkoteihin, joissa myös koronaan liittyvien kuolemien määrä on ollut nousussa viime aikoina.

Australiassa yli 23 000 koronatartuntaa

Johns Hopkins -yliopiston mukaan Australiassa on varmistettu yhteensä yli 23 000 koronatartuntaa, minkä lisäksi maassa on kirjattu 421 koronaan liittyvää kuolemaa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan maassa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu 923 tartuntaa ja kirjattu 16 koronakuolemaa. Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 1 395 ja 60.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa tartuntoja on miljoonaa asukasta kohden 16 805 ja koronakuolemia 523. Koronatartuntoja ja -kuolemia on määrällisesti eniten Yhdysvalloissa.

Euroopassa pahasti koronan runtelemissa Espanjassa ja Britanniassa on kuitenkin USA:ta enemmän väkilukuun suhteutettuja koronakuolemia. Espanjassa on kirjattu miljoonaa asukasta kohden 612 koronakuolemaa ja Britanniassa 609.