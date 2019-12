Intiassa osoitetaan mieltä muslimivastaiseksi koetun lain vuoksi – kuusi ihmistä kuollut

Intian pääkaupungissa Delhissä on osoitettu eilen ja tänään mieltä uuden kansalaisuuslain vuoksi. Eilisten mielenosoitusten yhteydessä poliisi käytti myös kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan.

Mielenosoituksia on ollut myös maan luoteisosissa, missä kuusi ihmistä on kuollut levottomuuksissa. Delhissä sen sijaan noin sata ihmistä on loukkaantunut mielenosoitusten yhteydessä.

Mielenosoittajien vastustama laki nopeuttaa kansalaisuuden saamista kolmesta naapurimaasta tuleville siirtolaisille, jos he eivät ole muslimeita. Lain on koettu olevan osa pääministeri Narendra Modin hindunationalistista agendaa.