Iowan esivaalien tuloksista viimein selkoa – Pete Buttigieg otti niukan johdon, Bernie Sanders täpärästi toisena

Iowassa on viimein julkaistu tuloksia demokraattien esivaalista. Niiden mukaan johdossa on 38-vuotias entinen pormestari Pete Buttigieg, joka oli saanut 26,8 prosenttia delegaateista, kun äänistä oli laskettu 71 prosenttia. Toisena on senaattori Bernie Sanders 25,2 prosentilla.

Kolmantena on senaattori Elizabeth Warren 18,4 prosentilla ja vasta neljäntenä entinen varapresidentti Joe Biden 15,5 prosentilla. Lopullisten tulosten valmistumisen aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Iowan tulosten julkistaminen viivästyi pahasti, sillä alun perin vaalikokousten tulosten piti olla selvillä jo varhain tiistaina Suomen aikaa. Ongelmat liittyivät etenkin uuteen sovellukseen, jolla eri vaalipiirien oli tarkoitus raportoida tuloksia Iowan demokraattipuolueelle. Sovellus ei toiminut odotetusti, ja tuloksia jouduttiin raportoimaan manuaalisesti, mikä teki vaali-illasta todellisen pannukakun.

Ehdokkaat lensivät jo seuraavaan esivaaliosavaltioon New Hampshireen, kun Iowassa vielä yritettiin saada selville äänestystuloksia.

Buttigieg panosti Iowaan

Osavaltioiden esivaaleissa ratkaistaan puolueen tuleva presidenttiehdokas. Iowan vaalikokoukset aloittavat perinteisesti esivaalikauden, ja Iowan tulokset ovat usein näyttäneet suuntaa presidenttikisan voimasuhteille.

Tällä kertaa Iowan merkityksen arvellaan jäävän tavallista pienemmäksi, sillä tulosten viivästyminen vei Iowassa menestyneiltä ehdokkailta kullanarvoisen hetken paistatella median parrasvaloissa.

Johtavat ehdokkaat ovat perinteisesti laittaneet paljon paukkuja Iowassa ja muissa varhaisissa esivaaliosavaltioissa pärjäämiseen. Esimerkiksi Buttigiegin kampanja oli panostanut etenkin Iowaan, jossa hänellä arveltiin olevan hyvät mahdollisuudet menestyä osavaltion väestörakenteen ansiosta.

Buttigieg puhui kannattajilleen New Hampshiressä, kun Iowan osittaiset tulokset julkaistiin.

– Nämä eivät ole vielä täydelliset tulokset, mutta siinä on jo suurin osa vaalipiireistä, ja niiden perusteella me olemme ykkösenä, Buttigieg sanoi uutiskanava CNN:n mukaan.

– Emme tiedä vielä kaikkia lukuja, mutta tiedämme tämän: kampanjamme käynnistyi vuosi sitten, ja sillä oli silloin vain neljä työntekijää, ei tunnettuutta, ei rahaa, vain suuri ajatus. Jotkut sanoivat, ettei kampanjallamme pitäisi olla mitään asiaa tähän kisaan, mutta nyt olemme ottaneet kärkipaikan kisassa nykyisen presidentin korvaamiseksi.

Buttigieg on Indianan osavaltion South Bendin kaupungin entinen pormestari. Hän oli valtakunnallisesti täysin tuntematon nimi ennen presidenttikisaan lähtemistään.

Bidenilla odotetun hankala alku

Entinen varapresidentti Biden on ollut käytännössä ehdokkuutensa ilmoittamisesta lähtien valtakunnallisten mielipidemittausten kärjessä, mutta Iowassa hän näyttää jäävän kärkinelikon hännille. Iowaa pidettiin ennakkoon hieman hankalana osavaltiona Bidenille, mutta neljänneksi jääminen ainakaan tuo lisäpontta hänen kampanjalleen.

Bidenin vahvuutena pidetään sitä, että hän on mustien äänestäjien keskuudessa selvästi suosituin ehdokas, ja monissa tulevien viikkojen esivaaliosavaltiossa mustat muodostavat suuremman osuuden väestöstä kuin Iowassa. Sen sijaan Buttigiegin kannatus mustien keskuudessa on vähäistä.

Sekä Bidenin että Buttigiegin nähdään edustavan demokraattipuolueen maltillista siipeä, kun taas Sanders ja Warren kuuluvat puolueen vasempaan laitaan. Sanders on parin viime kuukauden aikana noussut gallupeissa Warrenin edelle suosituimmaksi vasemmistoehdokkaaksi.

Iowan demokraattijohtaja pyysi anteeksi

Iowassa pidettiin samana päivänä myös republikaanien esivaali, jonka voitti kirkkaasti istuva presidentti Donald Trump. Trump hyödynsi demokraattien kaaosta ilkkumalla puolueelle Twitterissä.

Iowan demokraattipuolueen puheenjohtaja Troy Price kertoi ongelmista tiistaina tiedotustilaisuudessa samoihin aikoihin, kun puolue julkaisi ensimmäisiä tuloksia.

– Tulosten julkistamisen ongelmia ja Iowan demokraattien vaalikokouksien olosuhteita on mahdotonta hyväksyä. Puolueen puheenjohtajana pyydän tätä syvästi anteeksi, Price sanoi.

Pricen mukaan ongelmat johtuivat koodausvirheestä. Hän kuitenkin vakuutti, että tulosdata oli koko ajan turvassa.