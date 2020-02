Iowan vaalikokouksen ensimmäisiä tuloksia luvassa vasta yön tunteina

Demokraattien Iowan vaalikokouksen ensimmäisiä tuloksia on luvassa puoliltaöin Suomen aikaa, kertovat yhdysvaltalaismediat. Alun perin tuloksia piti saada varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa, mutta lopulta ilmoitettiin, että ensimmäisiä tuloksia oli määrä ilmoittaa vasta puoliltaöin Suomen aikaa.

Tulosten julkistus viivästyi reilusti uuteen laskentatapaan liittyvien ongelmien takia.

Vaikka virallisista tuloksista ei ole tietoakaan, sekä Vermontin senaattori Bernie Sanders että entinen South Bendin pormestari Pete Buttigieg ovat jo ehtineet omien, osittaiseen ääntenlaskuun perustuvien tietojensa perusteella kertoa voittaneensa Iowassa.

Reilun kolmen miljoonan asukkaan Iowassa valitaan vain runsas prosentti ehdokasvalinnan tekevistä puolueen edustajista, mutta koska Iowa aloittaa esivaaliprosessin, on sillä paljon kokoaan suurempi merkitys. Iowan tulokset antavat perinteisesti suuntaa sille, miten presidenttikisan voimasuhteet kehittyvät.

Entinen varapresidentti Joe Biden on ollut maanlaajuisten mielipidemittausten kärjessä, mutta Iowan kyselyissä suosituin on ollut Sanders. Kärkikaksikon niskaan hengittävät Buttigieg ja senaattori Elizabeth Warren.

Myös maltillisella senaattorilla Amy Klobucharilla on ollut Iowassa melko hyvä kannatus. Hän on tosin hyötynyt siitä, että on kotoisin Iowan naapuriosavaltiosta Minnesotasta. Klobucharin ei odoteta pärjäävän kisassa, kun se siirtyy muihin osavaltioihin.

Maltillisena pidetty Biden oli pitkään mielipidekyselyiden selvä ykkönen, mutta viime kesän ja syksyn mittaan hänen kannatuksensa putosi hieman muiden ehdokkaiden saadessa valtakunnallista näkyvyyttä. Ensin demokraattien vasemmistosiipeen kuuluva Warren nousi Bidenin rinnalle, mutta viime kuukausina Warrenin kannatus on hiipunut, ja Sandersista on tullut vasemmistorintaman suosituin ehdokas.