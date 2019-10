Irakin hallitus lupaa uudistuksia rauhoittaakseen mielenosoitukset

Irakissa pääministeri Adil Abdul-Mahdin johtama hallitus on tänään ilmoittanut uudistuksista, joilla se pyrkii rauhoittamaan lähes sadan ihmisen kuolemaan johtaneita mielenosoituksia. Hallitus on luvannut toistakymmentä uudistusta, kuten antaa maareformeja ja lisää sosiaaliavustuksia perheille. Nuorisotyöttömyyteen tyytymättömien kiukkua taltuttaakseen hallitus aikoo luoda työpaikkoja ja lisätä työttömyystukia.

Irakilaiset ovat osoittaneet mieltään niin pääkaupungissa Bagdadissa kuin maan eteläosissakin. Pääosin nuorten miesten kansoittamat mielenosoitukset alkoivat tiistaina alun perin vastalauseena työttömyydelle, korruptiolle ja surkeille julkisille palveluille. Astuttuaan valtaan viime vuonna uusi pääministeri lupasi puuttua asioihin, mutta mielenosoittajat eivät ole nähneet haluamaansa muutosta.

Irakissa julkinen sektori on edelleen maan suurin työllistäjä, mutta viime vuosina yliopistosta valmistuneille ei töitä ole löytynyt. Viranomaiset ovat myös viime aikoina tyhjentäneet luvattomia asuinrakennuksia, joissa asuu noin kolme miljoonaa irakilaista eri puolilla maata.

Irakin ihmisoikeuskomission mukaan lähes sata ihmistä on kuollut mielenosoituksissa ja loukkaantuneita on noin 4 000. Hallitus on kutsunut kuolonuhreja marttyyreiksi ja antanut uhrien perheille erityisetuisuuksia.

Liikkeellä tarkka-ampujia?

Aiemmin YK ilmoitti vaativansa väkivaltaisuuksien lopettamista Irakissa. YK:n Irakissa toimivan edustajan Jeanine Hennis-Plasschaertin mukaan väkivallantekijät pitää saada vastuuseen.

– Viisi päivää tietoja kuolemista ja vammoista. Tämän on loputtava, Hennis-Plasschaert sanoi.

Turvallisuusjoukot ovat käyttäneet mielenosoittajia vastaan kyynelkaasua ja ampuneet kohti protestoijia. Viranomaisten mukaan väkijoukkoa kohti ampuivat myös tunnistamattomat tarkka-ampujat.

Parlamentin ihmisoikeuskomissio vaatii maan hallitukselta selvitystä tarkka-ampujista. Bagdadissa noin 250 ihmisen kerrotaan hoidattaneen luodeista aiheutuneita vammoja.