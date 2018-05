Irakissa äänestäjät pääsivät uurnille ensimmäisen kerran Isisin lyömisen jälkeen

Irakissa on aloitettu äänestys ensimmäisissä parlamenttivaaleissa sen jälkeen kun äärijärjestö Isis saatiin kukistettua. Pääministeri Haider al-Abadi tavoittelee uutta kautta, mutta monimutkaisen vaalijärjestelmän vuoksi yksikään ryhmittymä tuskin saa enemmistöä 329-paikkaiseen parlamenttiin.

Abadin tiukimmat haastajat ovat maan entinen pääministeri Nuri al-Maliki ja ex-liikenneministeri Hadi al-Ameri.

Irakin poliittinen tilanne on sekava: maata hallitsevat shiiat eivät ole päässeet sopuun yhteisestä linjasta, kurdipuolueet ovat sekasorrossa eikä sunneilla juuri ole sanansijaa. Tämä takaa sen, että hallitusneuvotteluista tulee aikanaan pitkät ja erittäin riitaisat.

Saddam Husseinin kukistamisen jälkeiset 15 vuotta Irakissa ovat olleet veren ja sotimisen täyttämiä. Irakissa on yli kaksi miljoonaa maan sisäistä pakolaista ja äärijärjestö Isis kykenee edelleen tekemään yksittäisiä terrori-iskuja. Äänestäjät ovat myös kyllästyneitä poliittiseen eliittiin, joka nähdään korruptoituneena ja kuppikuntaisena.

Vaaleissa on yli 7 000 ehdokasta. Äänioikeutettuja on 24,5 miljoonaa. Vaalihuoneistot sulkeutuvat iltayhdeksältä Suomen aikaa. Ensimmäisiä alustavia tuloksia on lupailtu kolmen päivän sisällä.