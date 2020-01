Iran ampui ohjuksia ainakin kahteen tukikohtaan, joihin on sijoitettu Yhdysvaltain ja liittouman joukkoja – "Raivoisa kosto on alkanut"

Iran on ampunut Irakissa ohjuksia kahteen lentotukikohtaan, joihin on sijoitettu Yhdysvaltain ja sen liittolaisten joukkoja. Asiasta kertovat sekä Iranin vallankumouskaarti että Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon.

– Noin kello 17.30 (GMT 22.30) 7. tammikuuta Iran laukaisi yli kymmenen ballistista ohjusta Yhdysvaltain armeijaa ja liittouman joukkoja vastaan Irakissa, puolustusministeriön edustaja kertoi tiedotteessa.

– On selvää, että ohjukset laukaistiin Iranista ja ne oli kohdistettu ainakin kahteen Irakin sotilastukikohtaan al-Asadissa ja Erbilissä, joihin on sijoitettu Yhdysvaltain armeijan ja liittouman henkilöstöä.

Yhdysvaltain viranomaiset kertovat, että tiedossa ei ole yhdysvaltalaisia uhreja, mutta vahinkoja tullaan vielä selvittämään.

Irakin turvallisuuslähteet ovat kertoneet CNN:lle, että iskujen uhrien joukossa on irakilaisia. Vielä ei ole selvää, onko uhrien joukossa haavoittuneita vai kuolleita.

Ain al-Asadin tukikohta sijaitsee Länsi-Irakissa, noin 200 kilometriä Bagdadista. Erbil sijaitsee Irakin Kurdistanissa. Suomalaiset rauhanturvaajat toimivat Erbilin alueella. Suomalaisosaston vahvuus on tällä hetkellä 78.

Iran uhkaa iskuilla Yhdysvaltoihin

CNN:n tietojen mukaan Iran on uhannut iskeä Yhdysvalloissa, jos maa vastaa Irakissa tehtyihin iskuihin.

– Vallankumouskaartin raivoisa kosto on alkanut, kaarti kirjoitti viestipalvelu Telegramissa New York Timesin mukaan.

Iran on vakuuttanut kostavansa Yhdysvaltain viimeviikkoisen iskun, joka tappoi iranilaiskomentaja Qassem Suleimanin ja irakilaisen puolisotilaallisen järjestön johtajan Abu Mahdi al-Muhandisin.

CNN:n mukaan Iranin vallankumouskaarti on kertonut, että se on iskenyt tukikohtaan kymmenillä ohjuksilla. Iranin valtiontelevisiossa kerrotaan maan iskeneen lentotukikohtaan, johon on sijoitettu Yhdysvaltain joukkoja. New York Timesin mukaan myös vallankumouskaartin sivuilla kerrottiin, että lentotukikohtaan ammuttiin lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia.

Iranilaismediat kertoivat iskusta tunteja sen jälkeen, kun Suleimanin hautajaisia vietettiin tämän kotikaupungissa.

Valkoiselle talolle lisää turvatoimia

Turvallisuustoimia on vahvistettu Valkoisen talon ympäristössä CNN:N mukaan.

Diplomaattilähteiden mukaan Yhdysvaltain puolustusministeri Mark Esper on ollut yhteydessä Irakin pääministeriin.

Median mukaan Esper ja ulkoministeri Mike Pompeo ovat saapuneet Valkoiseen taloon.

– Olemme tietoisia raporteista, jotka koskevat hyökkäyksiä Yhdysvaltojen tiloihin Irakissa. Presidentti on saanut tiedon ja seuraa tilannetta tiiviisti ja konsultoi kansallisen turvallisuuden ryhmäänsä, Valkoisen talon edustaja sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhunee illalla paikallista aikaa iskusta, kertoo CNN.