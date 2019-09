Iran kertoo vapauttavansa osan Stena Imperon miehistöstä, mutta ajankohdasta ei ole tietoa – kiistaan liittyvä iranilaistankkeri katosi kartalta

Iran vapauttaa seitsemän Stena Impero -aluksen miehistön jäsentä, ilmoitti ruotsalainen Stena Bulk -varustamo keskiviikkona. Varustamon toimitusjohtaja Erik Hanell kertoi, että Iranin viranomaiset ovat luvanneet vapauttaa seitsikon, mutta vapautuksen ajankohta ei ole tiedossa.

Iran otti haltuunsa ruotsalaisvarustamon omistaman, Britannian lipun alla purjehtivan tankkerin ja sen miehistön Hormuzinsalmessa Persianlahdella heinäkuun puolivälin jälkeen. Aluksella on 23 hengen miehistö.

Suomen Teheranin-suurlähetystö on tarjonnut konsuliapua Stena Imperon miehistön latvialaiselle jäsenelle, koska Latvialla ei ole omaa edustustoa Iranissa. Iranin ulkoministeriön mukaan latvialainen miehistön jäsen on nyt vapautettavien joukossa, kertoi BBC.

Ulkoministeriön viestinnästä kerrottiin STT:lle, ettei Suomi ollut vielä viideltä iltapäivällä saanut vahvistusta sille, että latvialainen miehistön jäsen vapautetaan.

Miehistön muista jäsenistä 18 on intialaisia, kolme venäläisiä ja yksi filippiiniläinen. Laivayhtiön mukaan he jäävät laivalle. Iranilaismedian mukaan seitsemän vapautettavaa miehistön jäsentä ovat jo poistuneet alukselta.

Stena Impero ohjattiin sen haltuunoton jälkeen Iranin eteläisen sataman Bandar Abbasin edustalle.

Iranin viranomaiset ovat antaneet julkisuuteen vaihtelevia selityksiä sille, miksi tankkerin matka katkaistiin. Yksi selityksistä on ollut, että aluksen epäillään rikkoneen merenkulun säännöstöä.

Iranilaistankkeri pimeni kartoilta

Iran on kiistänyt oletukset, että Stena Imperon haltuunotto olisi ollut vastaveto sille, että Britannia takavarikoi iranilaisen öljytankkerin Grace 1:n Gibraltarin edustalla heinäkuun alussa. Aluksen nykyinen nimi on Adrian Darya 1. Sen on epäilty rikkoneen EU-pakotteita yrittämällä viedä öljyä Syyriaan.

Iranilaistankkeri päästettiin jatkamaan matkaansa Välimerellä elokuun puolivälissä. Viimeksi se on havaittu maanantaina Syyrian ja Libanonin edustalla.

Muun muassa uutistoimisto Reuters ja uutissivusto Arab News kertoivat tiistaina, että tankkeri on sammuttanut transponderinsa ja siten kadonnut kansainvälisestä seurannasta.

Marine Traffic -sivuston seurannan mukaan Adrian Darya 1 ei ole päivittänyt sijaintiaan sitten maanantain. Ennen transponderin sammuttamista alus oli muuttanut kurssiaan merellä useita kertoja.

Aluksen on arveltu suuntaavan Syyriaan rikkoen Iranin lupauksia. Iranilaisten öljytankkerien tiedetään aiemminkin sammuttaneen transpondereitaan peitelläkseen sitä, minne ne toimittavat rahtinsa.