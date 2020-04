Iran pidentää vankien koronalomia – Italia eristää siirtolaisia

Iran pidentää koronaviruspandemian vuoksi vankilasta tilapäisesti vapautettujen vankien lomia kuukaudella, kertoi maan presidentti Hasan Ruhani sunnuntaina. Lomien oli määrä päättyä tulevalla viikolla.

Ruhanin mukaan asian lopullinen järjestäminen jää maan oikeuslaitoksen kontolle.

– Kun otamme käyttöön lain mahdollistaman armollisuuden koko laajuudessaan, uskomme että merkittävä määrä vankilan jättäneistä ei enää palaa ja jopa monet nyt pidätettynä olleista tullaan vapauttamaan, aprikoi oikeuslaitoksen edustaja Gholamhossein Esmaili.

Esmailin mukaan lopulliset päätökset tullaan tekemään kuluvan kuun lopussa.

Iranin täpötäysistä vankiloista vapautettiin viime kuussa tilapäisesti 100 000 vankia. Lisäksi 10 000 vankia armahdettiin Iranin uuden vuoden kunniaksi.

Iranissa on kuollut uuden koronaviruksen seurauksena jo runsaat 5 100 ihmistä. Lauantaina maassa alettiin varovasti availla viikkokausia suljettuna olleita kauppoja niin pääkaupungissa Teheranissa kuin maakunnissakin.

Italia eristää siirtolaisia lautalle

Noin 180 Eurooppaan pyrkinyttä siirtolaista eristetään lautalle Sisilian rannikolle, ilmoittaa Italian rannikkovartiosto. Italia ei ole päästänyt Välimereltä pelastettuja siirtolaisia maihin koronavirusepidemian aikana, koska katsoo, ettei se ole epidemian aikana turvallista.

Italiassa on kuollut yli 23 000 ihmistä koronavirustartuntaan.

Siirtolaiset on määrä testata ja siirtää kahden viikon karanteenin jälkeen toisiin EU-maihin, kertovat italialaismediat.

Rubattino-lautalle on viety 146 siirtolaista, jotka on pelastanut saksalaisen avustusjärjestö Sea Eyen alus Alan Kurdi. Lautalle viedään myös 34 siirtolaista, jotka on pelastanut espanjalainen pelastusalus Aita Mari.

Lautalla työskentelee 22 Punaisen Ristin vapaaehtoistyöntekijää.