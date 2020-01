Iranin ilmailuhallinnon johtaja kiistää, että ukrainalaiskone olisi ammuttu alas ohjuksella

Iranin ilmailuhallinnon johtaja Ali Abedzadeh sanoo olevansa varma, että ukrainalaiskoneeseen ei ole osunut ohjusta.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö kertoi eilen epäilevänsä, että keskiviikkona pudonnut ukrainalainen matkustajakone pudotettiin Iranin ilmatorjuntaohjuksella.

New York Times -lehti on julkaissut videon, jossa ilmeisesti näkyy Iranin ohjuksen osuminen lentokoneeseen Iranissa lähellä Teheranin lentokenttää. Ukrainalaiskone lakkasi keskiviikkona samalla alueella lähettämästä signaalia ennen kuin se putosi. Lehti on tarkistanut, että video on aito.

Myös Britannian ja Kanadan pääministerit ovat arvioineet, että ukrainalainen kone ammuttiin todennäköisesti alas.