Iranin pidättämä australialaispariskunta vapautettiin – matkabloggareita syytettiin vakoilusta

Iranissa pidätetty australialainen bloggaajapariskunta on vapautettu, kertoi Australian ulkoministeri Marise Payne lauantaina. Viime kuussa paljastui, että pariskunta oli pidätetty Iranissa ja heitä syytetään vakoilusta. Matkailusta bloggaavan pariskunnan syytettiin kuvanneen lennokilla armeijan alueita.

Paynen mukaan pariskunta vapautettiin Iranin kanssa käytyjen neuvotteluiden tuloksena.

– Heidät palautetaan Australiaan, missä he tapaavat jälleen perheensä. He ovat hyvällä mielellä ja terveitä, Payne kertoi.

Iranin pidättämä kolmas australialainen on edelleen vangittuna. Hän on Lähi-idän politiikkaan erikoistunut akateemikko, ja häntä syytetään vakoilusta toiselle valtiolle. Hänen perheensä mukaan tutkijaa on pidetty Iranissa useita kuukausia.