Iranin ulkoministeri saapui yllättäen G7-kokouspaikalle

Iranin mukaan maan ulkoministeri Mohammed Javad Zarif on saapunut Biarritziin, missä on käynnissä G7-maiden kokous.

Lentoja seuraavan Flightradar24.com -sivuston mukaan Teheranista saapunut kone laskeutui iltapäivällä Biarritziin. Sivuston mukaan kyseessä oli sama kone, joka oli Pariisissa aikaisemmin tällä viikolla.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kävi Zarifin kanssa keskusteluja Iranin ydinohjelmasta juuri G7-kokouksen alla Pariisissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei suostunut kommentoimaan, kun häneltä kysyttiin, onko Zarif kutsuttu Biarritziin.

Macron: G7-maat auttavat Amazonin palojen piinaamia maita

G7-maat ovat luvanneet auttaa Amazonissa riehuvien maastopalojen piinaamia maita "niin nopeasti kuin mahdollista", Macron kertoi aiemmin tänään. Macronin mukaan maiden johtajat olivat asiasta yksimielisiä.

Eilen puolestaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk lupasi, että EU on valmis tarjoamaan taloudellista apua Amazonin tulipalojen torjumiseksi.

Brasiliassa on rekisteröity tänä vuonna jo liki 78 500 metsäpaloa, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2013. Yli puolet paloista on ollut Amazonilla.

Venäjän ottaminen takaisin ryhmään "liian aikaista"

G7-maiden johtajat kannattavat yhteistyön vahvistamista Venäjän kanssa, mutta pitävät maan liittämistä takaisin ryhmään liian aikaisena, nimettömänä pysyttelevä diplomaattilähde kertoo.

Venäjä poistettiin vuonna 2014 tuolloin vielä G8-ryhmänä tunnettujen maiden joukosta Venäjän miehitettyä Krimin niemimaan Ukrainassa.

Trump väläytteli ennen viikonlopun G7-kokousta mahdollisuutta ottaa Venäjä takaisin ryhmään. Vielä tänään asiasta kysyttäessä, Trump kertoi pitävänsä mahdollisena, että Venäjä on ensi vuoden kokouksessa mukana.

Trump myhäili fantastisen Johnsonin seurassa

Britannian pääministeri Boris Johnson tapasi tänään G7-kokouksessa ensimmäistä kertaa kasvotusten Trumpin virkaanastumisensa jälkeen. Johnson ja Trump näyttivät tulevan selvästi hyvin toimeen istuessaan yhdessä työaamiaiselle Ranskan Biarritzissa viikonloppuna järjestetyssä kokouksessa.

– Hänestä tulee fantastinen pääministeri, Trump arvioi tapaamisessa.

Trump kertoi myös tukevansa Johnsonia Britannian EU-eron luotsaajana.

– Hän ei tarvitse mitään neuvoja, Trump vastasi, kun häneltä kysyttiin, kuinka hän neuvoisi Johnsonia brexitin suhteen.

– Hän on oikea mies hoitamaan homman.

"Erittäin suuri kauppasopimus syntymässä pian"

Trump kertoi tapaamisen yhteydessä myös, että Yhdysvallat ja Britannia ovat sopimassa "erittäin suuren kauppasopimuksen, suuremman kuin koskaan aiemmin". Trumpin mukaan sopimus on mahdollista saada aikaan melko pian.

– Saamme aikaan fantastisen sopimuksen, kunhan raivaamme tieltämme joitakin esteitä, Johnson puolestaan kommentoi.

Johnson kehotti jo aiemmin Trumpia poistamaan kaupan esteitä brittiyhtiöiltä, koska ne voisivat vaarantaa maiden välisen kauppasopimuksen.

Vapaakauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa on pidetty äärimmäisen tärkeänä Britannialle, sillä etenkin sopimukseton brexit mutkistaisi brittiyritysten kaupankäyntiä EU-maiden kanssa.

Valkoinen talo: Trumpin vastaus kauppasodasta ymmärrettiin väärin

Trump väitti, ettei Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota ei ole aiheuttanut kitkaa G7-kokouksessa. Trump totesi, ettei ole kuullut kokouksessa asiasta yhtään kritiikkiä muilta osanottajilta.

– Luulen, että he kunnioittavat kauppasotaa. Sen täytyy tapahtua, Trump kommentoi.

Tosiasiassa muut G7-johtajat ovat toistuvasti ilmaisseet huolensa kauppasodan vaikutuksista maailmantalouteen. Viimeisin kritisoija oli pääministeri Johnson, joka sanoi Trumpille, etteivät britit ylipäätään pidä tulleista ja että he kannattavat kauppasopua.

Kokouksen päätöspäivänä Trump vaikuttikin epäröivänsä kauppasodan kiristämistä. Trump kertoi myös, ettei hän ainakaan toistaiseksi aio julistaa kansallista hätätilaa, jonka nojalla hän voisi käskeä yhdysvaltalaisyrityksiä poistumaan Kiinasta.

– Minä voisin tehdä sen, jos haluaisin. Minä voisin julistaa kansallisen hätätilan. Mutta en juuri nyt suunnittele tekeväni niin, Trump sanoi.

Valkoisen talon mukaan Trump ei ole pehmentänyt kantaansa Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasotaan.

– Presidentiltä kysyttiin, onko hän tullut toisiin ajatuksiin kauppasodan kiristämisestä Kiinan kanssa, Valkoisen talon edustaja Stephanie Grisham kommentoi.

– Presidentti Trump vastasi tähän myöntävästi – koska hän katuu, ettei ole nostanut tulleja korkeammiksi.