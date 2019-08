Iranin ulkoministeri teki salamavierailun G7-kokoukseen

Iranin ulkoministeri Mohammed Javad Zarif käväisi sunnuntaina pikavierailulla G7-kokouksessa Biarritzissa Ranskassa. Hän jatkoi aikaisemmin viikolla aloittamiaan ydinohjelmakeskusteluja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Zarif kuvaili keskusteluja vaikeiksi.

– Tie eteenpäin on vaikea, mutta sitä kannattaa yrittää.

Zarif tapasi myös Ranskan ulkoministerin Jean-Yves Le Drianin sekä Saksan ja Ranskan edustajia ennen kuin lähti kotimatkalle. Amerikkalaisten kanssa hän ei keskustellut.

Ranskan presidentinkanslian mukaan keskustelut olivat positiivisia ja niitä tullaan jatkamaan.

Macron tapasi Zarifin juuri G7-kokouksen alla Pariisissa ja kävi jo sitä ennen ulkoministerin kanssa ahkerasti keskusteluja puhelimitse toiveenaan Iranin ja Yhdysvaltojen suhteiden lämmittäminen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei suostunut kommentoimaan Zarifin saapumista, mutta ranskalaisten diplomaattilähteiden mukaan hänelle olisi kerrottu siitä jo lauantaina.

– Toimintamme amerikkalaisten suuntaan on täysin läpinäkyvää, nimettömänä pysynyt diplomaattilähde korosti.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin muistutti Biarritzissa, että Trump on jo aikaisemmin todennut olevansa valmis neuvottelemaan Iranin kanssa ilman ennakkoehtoja.

Trump alusti suuria ja vielä suurempia sopimuksia

Vastahakoisesti kokoukseen saapunut Trump kirjoitti sunnuntaina Twitterissä, että kokous sujuu "loistavasti". Tähän lienee vaikuttanut se, että Trump tapasi sunnuntaina muun muassa Britannian pääministerin Boris Johnsonin, jonka kanssa hänellä tunnetusti on lämpimät välit.

– Hänestä tulee fantastinen pääministeri, Trump arvioi tapaamisessa.

Trump kertoi myös tukevansa Johnsonia Britannian EU-eron luotsaajana.

– Hän ei tarvitse mitään neuvoja, Trump vastasi, kun presidentiltä kysyttiin, kuinka tämä neuvoisi Johnsonia brexitissä.

– Hän on oikea mies hoitamaan homman.

Trump kertoi tapaamisen yhteydessä myös, että Yhdysvallat ja Britannia ovat tekemässä "erittäin suuren kauppasopimuksen, suuremman kuin koskaan aiemmin". Trumpin mukaan sopimus on mahdollista saada aikaan melko pian.

Vapaakauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa on pidetty äärimmäisen tärkeänä Britannialle, sillä etenkin sopimukseton brexit mutkistaisi brittiyritysten kaupankäyntiä EU-maiden kanssa.

Trump kertoi myös luoneensa kokouksessa käymissään neuvotteluissa pääministeri Shinzo Aben kanssa pohjan suurelle kauppasopimukselle Japanin kanssa.

– Kyseessä on erittäin suuri sopimus. Miljardeja ja miljardeja dollareita, Trump vakuutti.

Aben mukaan sopimus on vielä hiottava loppuun, mutta hän sanoi toivovansa, että se voitaisiin allekirjoittaa YK:n yleiskokouksen yhteydessä ensi kuussa New Yorkissa.

Macron: G7-maat auttavat Amazonin palojen piinaamia maita

G7-maat ovat luvanneet auttaa Amazonissa riehuvien maastopalojen piinaamia maita "niin nopeasti kuin mahdollista", Macron kertoi tänään. Macronin mukaan maiden johtajat olivat asiasta yksimielisiä.

Eilen puolestaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk lupasi, että EU on valmis tarjoamaan taloudellista apua Amazonin tulipalojen torjumiseksi.

Brasiliassa on rekisteröity tänä vuonna jo liki 78 500 metsäpaloa, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2013. Yli puolet paloista on ollut Amazonilla.

Venäjän ottaminen takaisin ryhmään "liian aikaista"

G7-maiden johtajat kannattavat yhteistyön vahvistamista Venäjän kanssa, mutta pitävät maan liittämistä takaisin ryhmään liian aikaisena, nimettömänä pysyttelevä diplomaattilähde kertoo.

Venäjä poistettiin vuonna 2014 tuolloin vielä G8-ryhmänä tunnettujen maiden joukosta Venäjän miehitettyä Krimin niemimaan Ukrainassa.

Trump väläytteli ennen viikonlopun G7-kokousta mahdollisuutta ottaa Venäjä takaisin ryhmään. Vielä tänään asiasta kysyttäessä, Trump kertoi pitävänsä mahdollisena, että Venäjä on ensi vuoden kokouksessa mukana.