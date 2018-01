Iranin vallankumouskaarti julisti "kansankiihotuksen" päättyneeksi

Iranin vallankumouskaarti on ilmoittanut maassa viikon ajan jatkuneet mielenosoitukset päättyneiksi. Sen mukaan "kansankiihotukseen" osallistui koko maassa enintään 15 000 ihmistä ja yksittäisissä kaupungeissa korkeintaan 1 500.

Mielenilmausten todellinen osallistujamäärä ei ole tiedossa, mutta viime torstaina alkaneisiin mielenosoituksiin on osallistunut tuhansia ihmisiä ympäri maata. Niiden yhteydessä on kuollut yli 20 ihmistä. Lisäksi satoja on pidätetty.

Vallankumouskaarti kertoi nettisivuillaan, että "riidan kylvämistä" organisoineet ihmiset on pidätetty ja heitä rangaistaan.

Tähän asti vallankumouskaarti on pysynyt pääosin syrjässä ja antanut poliisin vastata järjestyksenpidosta. Vallankumouskaarti muodostaa Iranin rinnakkaiset turvallisuusjoukot, jotka ovat suoraan maan korkeimman johtajan ajatollah Ali Khamenein alaisuudessa.

Keskiviikkona kymmeniätuhansia ihmisiä kokoontui hallitusta tukeviin mielenosoituksiin. Mielenosoituksia järjestetään useissa kaupungeissa.

– Johtaja, olemme valmiita, huusivat väkijoukot televisiossa näytetyissä kuvissa.

– Tarjoamme veren suonistamme johtajallemme, huusivat toiset.

Ihmiset marssivat ainakin Ahvazin, Kermanshahin ja Gorganin kaupungissa. He heiluttivat Iranin lippuja ja kantoivat ajatollah Ali Khamenein kuvia.

Mielenosoituksia jo melkein viikon ajan

Hallituksen vastainen liikehdintä alkoi viime torstaina Iranin toiseksi suurimmassa kaupungissa Mashhadissa vastalauseena heikolle talouskehitykselle ja hintojen nousulle, mutta myös poliittisten johtajien erovaatimuksia on sittemmin kuultu.

Myös keskiviikon vastaisena yönä raportoitiin muutamista hallituksen vastaisista mielenosoituksista eri puolilla maata, mutta tiedot olivat epävarmoja. AFP:n toimittaja kertoi Teheranista poliisin ja vallankumouskaartin näkyvän katukuvassa vahvasti.

Tiedon saamista maasta haittaavat muun muassa Iranin asettamat matkustusrajoitukset ja estot viestipalveluiden ja mobiili-internetin käytölle.

Kenraali Mohammad Ali Jafarin mukaan protestien järjestäjillä oli mittava kampanja sosiaalisessa mediassa, mutta "ongelmat" helpottivat sensuurin myötä. Iran esti ihmisiä pääsemästä muun muassa Instagram- ja Telegram-sovelluksiin. Jafarin mukaan pääsy Telegramiin voidaan palauttaa vasta, kun sieltä poistetaan "terroristinen materiaali".

Päivitetty muun muassa tiedoilla Teheranista ja kenraali Jafarin kommenteilla klo 19.25.