Iranin ydinsopimuksesta neuvotellaan tänään Wienissä – Iran tyytymätön Euroopan ehdotukseen

Iranin ydinsopimuksessa yhä mukana olevat maat kokoontuvat tänään neuvottelemaan sopimuksen kohtalosta sen jälkeen, kun Yhdysvallat päätti presidentti Donald Trumpin johdolla vetäytyä pois sopimuksesta.

Sopimuksen loput allekirjoittajamaat Britannia, Ranska, Saksa, Kiina ja Venäjä yrittävät saada Iranin pitämään kiinni sopimuksesta Yhdysvaltojen lähdöstä huolimatta.

EU-maat ovat yrittäneet löytää yhdessä tavan pelastaa sopimus. Iran ilmoitti kuitenkin eilen olevansa tyytymätön Euroopan ehdotukseen siitä, miten Yhdysvaltojen vetäytyminen voitaisiin korvata sille.

Yrityksiä lähtenyt Iranista

Vuonna 2015 solmitun sopimuksen allekirjoittajamaat luopuivat Iranin-vastaisista pakotteista, ja Iran sitoutui vastineeksi ajamaan alas ydinohjelmansa. Trump pitää edeltäjänsä Barack Obaman presidenttikaudella neuvoteltua sopimusta surkeana. Toukokuun alussa hän ilmoitti maansa vetäytyvän sopimuksesta ja palauttavan Iranin-vastaiset pakotteet voimaan.

Sen jälkeen Yhdysvallat on uhannut rankaista maita, jotka jatkavat kaupankäyntiä Iranin kanssa tai maahan sijoittamista. Vaikka muut maat ovat yhä sitoutuneet sopimukseen, Yhdysvaltojen uhkailu on vaikuttanut niissä toimiviin yrityksiin, joita on vetäytynyt Iranista.

Iranin valuutan arvo on laskenut, hinnat ovat nousseet ja iranilaiset ovat osoittaneet mieltään kaduilla ja lakkoilemalla.