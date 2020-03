Iranissa koronavirukseen kuolleiden määrä nousi jälleen, Ranskassa todettu nyt 100 tartuntaa – koronaviruksen kuolonuhreja on lähes 3  000

Iranissa on kuollut nyt 54 ihmistä koronavirukseen. Terveysministeriön tiedottaja kertoi sunnuntaina, että vuorokauden aikana virukseen on kuollut 11 ihmistä.

Tiedottaja myös kertoi, että koronatartuntojen määrä on kasvanut sadoilla. Kaikkiaan tartuntoja on nyt todettu maassa melkein 980.

Ranskan terveysviranomaisten mukaan maassa todettujen koronavirustartuntojen määrä on hypännyt sataan, uutisoi Guardian. Tartunnan saaneista kaksi on kuollut, 86 on sairaalassa ja 12 on toipunut. Sairaalassa olevista yhdeksän tilanne on vakava.

Tartunnan saaneiden joukossa on muun muassa kolme terveysalan työntekijää pariisilaisesta sairaalasta.

Vielä perjantaina Ranskassa oli vahvistettu alle 40 tartuntaa.

Australiassa ja Thaimaassa ensimmäiset kuolonuhrit

Thaimaassa on sunnuntaina vahvistettu ensimmäinen koronaviruskuolema, Guardian kertoo. Maan viranomaisten mukaan virukseen kuollut oli 35-vuotias mies, jolla oli myös todettu dengue-kuumetauti.

Sunnuntaina myös Australia raportoi ensimmäisestä kuolemantapauksesta. Kyseessä oli 78-vuotias mies, joka oli ollut Japanissa karanteeniin joutuneella Diamond Princess -risteilijällä. Hän kuoli sunnuntaina sairaalassa Perthissä Länsi-Australiassa. Miehen 79-vuotias vaimo on myös saanut tartunnan ja on yhä sairaalassa.

Lauantaina Yhdysvallat kertoi ensimmäisestä varmistuneesta koronakuolemasta. Aiemmin kerrottiin, että tautiin kuoli viisissäkymmenissä oleva nainen. Tuoreiden tietojen mukaan kyseessä oli kuitenkin mies.

Euroopassa virus on saavuttanut jälleen uusia maita. Irlanti ja Luxemburg kertoivat lauantaina ensimmäisistä koronavirustartunnoistaan. Molemmissa tapauksissa tartunnan saanut oli palannut Italiasta.

Virus on koetellut Euroopassa pahiten juuri Italiaa, jossa 29 ihmistä on kuollut ja yli tuhat saanut tartunnan.

Etelä-Koreassa tartunnan saanut yli 3 500 ihmistä

Etelä-Korea on kertonut 376 uudesta tartuntatapauksesta. Tartunnan saaneita on 3 526, mikä on eniten Kiinan ulkopuolella.

Lähes 90 prosenttia tartunnoista on Daegun kaupungissa, joka on ollut Etelä-Korean suurin tartuntakeskittymä. Tartuntojen määrän odotetaan kasvavan, sillä terveysviranomaiset aikovat tutkia yli 260 000 Daegussa toimivan uskonnollisen yhteisön Shincheonjin jäsentä viruksen varalta. Noin puolella maan tartunnoista on jonkinlainen yhteys Shincheonjiin.

Daegu on Etelä-Korean neljänneksi suurin kaupunki, ja siellä on yli 2,5 miljoonaa asukasta. Kaupungin kadut ovat olleet suurelta osin autioina päiväkausia lukuun ottamatta jonoja, joita on syntynyt hengityssuojaimia myyvien kauppojen oville.

Viranomaisten mukaan Daeguun ei olla julistamassa samanlaista eristystä, joka pantiin pystyyn Kiinassa viruskriisin keskiössä olevaan Wuhanin kaupunkiin.

Kiina on kertonut 35 uudesta koronaviruskuolemasta. Määrä on laskusuunnassa, sillä esimerkiksi lauantaina Kiina ilmoitti 47 ihmisen kuolleen. Kaikkiaan kuolleita on Kiinan kertoman mukaan 2 870. Kaikki uudet kuolemantapaukset ovat Hubein maakunnasta, jossa Wuhanin kaupunki sijaitsee.

Uusia tartuntoja on Kiinan mukaan 573. Vaikka tartuntoja on yhä satamäärin, lukema on kaukana tammi- ja helmikuun päivittäisestä tartuntatapausten kasvusta.

Etelä-Afrikka aikoo evakuoida yli 150 kansalaistaan Wuhanista

Etelä-Afrikka aikoo lähipäivinä evakuoida yli 150 kansalaistaan Kiinassa viruskriisin keskiössä olevasta Wuhanin kaupungista, kertoi Etelä-Afrikan terveysministeri Zweli Mkhize sunnuntaina. Päätös kansalaisten lennättämisestä kotiin tehtiin sen jälkeen, kun Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa ohjeisti torstaina, että kotiin haluavat eteläafrikkalaiset pitää saada pois Kiinasta.

– Presidentti pyysi meitä aloittamaan prosessin välittömästi, terveysministeri sanoi lehdistötilaisuudessa.

Hänen mukaansa Wuhanissa on 201 eteläafrikkalaista, joista 151 on ilmoittanut haluavansa palata kotimaahansa. Evakuoitavat asetetaan kotimaassaan 21 päiväksi karanteeniin.

Evakuointioperaation toteuttaa maan armeija.

Saharan eteläpuolinen Afrikka on pitkälti säästynyt koronavirukselta. Nigeriassa kuitenkin todettiin perjantaina tartuntatapaus. Maan terveysministeriön mukaan tauti todettiin Italian kansalaisella, joka palasi Milanosta aiemmin tällä viikolla.

Koronavirus on levinnyt jo yli 60 maahan, kertoo uutistoimisto AFP. Kuolonuhreja on lähes 3 000 ja tartuntoja arviolta 87 000. YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO nosti perjantaina koronaviruksen leviämisen globaalia riskiluokitusta. Riski on nyt hyvin korkea.