Iranissa kuoli koronavirukseen pitkälti toista sataa päivässä, Viro sulkee rajansa estääkseen koronaviruksen leviämistä,

Iranissa uuteen koronavirukseen on kuollut päivän aikana 113 ihmistä. Päiväluku on Iranin korkein sitten epidemian alun. Virukseen on nyt kuollut maassa 724 ihmistä. Uusia tartuntoja on todettu runsaat 1 200.

Maan terveysministeriön mukaan ihmisten tulisi nyt perua kaikki matkansa ja pysyä kotona, jotta tilanne paranisi tulevina päivinä.

– Hyvä uutinen on se, että yli 4 590 tautiin sairastuneista on parantunut, ja potilaat ovat päässeet pois sairaaloista, sanoi terveysministeriön edustaja Kianoush Jahanpour televisiossa.

Tilanne on pahin maan pääkaupungissa Teheranissa ja sen ympäristössä sekä Khorasan Razavin maakunnassa, missä sijaitsee shiiojen pyhä kaupunki Mashhad. Kaupunkiin matkustaa joka vuosi runsaasti iranilaisia varsinkin persialaisen uudenvuoden aikaan, jota vietetään tulevan viikon lopussa.

Iranin koronavirusluvut kuuluvat maailman synkimpiin Kiinan jälkeen, mistä epidemia lähti liikkeelle.

Viro sulkee rajansa

Viro sulkee rajansa tiistaina ulkomaalaisilta matkustajilta koronaviruksen takia. Maan hallitus kertoi asiasta sunnuntaina aamuyöllä julkaisemassaan tiedotteessa. Rajat ovat kiinni ainakin kaksi viikkoa.

– Hallitus on päättänyt ottaa väliaikaisesti käyttöön rajatarkastukset kaikilla rajoilla, maan pääministeri Jüri Ratas sanoi.

Viron kansalaiset ja Virossa asuvien perheenjäsenet pääsevät jatkossakin maahan. Maahan pääsevien täytyy olla karanteenissa kaksi viikkoa. Ulkomaalaiset voivat kulkea Viron kautta muihin maihin. Ehtona kuitenkin on, että läpikulkumatkalla olevalla ei ole koronaviruksen oireita.

Maasta saa poistua ilman rajoituksia.

Pääsiäismessuissa ei yleisöä Vatikaanissa

Vatikaanissa perinteiset pääsiäisviikon juhlallisuudet viedään läpi ilman yleisöä koronavirusvaaran vuoksi. Juhlallisuuksiin kuuluvat muun muassa palmusunnuntain messu Pietarinaukiolla, kiirastorstain krismamessu sekä pitkäperjantain ristitiehartaus.

Pääsiäisen tapahtumat Vatikaanissa tuovat normaalisti paikalle tuhansittain ihmisiä.

Australiassa kaikkien maahan saapuvien täytyy jäädä omatoimisesti karanteeniin 14 päiväksi, kertoi maan pääministeri Scott Morrison sunnuntaina. Koronaviruksen leviämistä estävän toimen on tarkoitus tulla voimaan keskiyöllä paikallista aikaa.

Lehdistötilaisuudessa Morrisonilta kysyttiin mahdollisesta rangaistuksesta, jos maahan saapuva ei jää erityksiin. Morrisonin mukaan rangaistuksista päättävät maan osavaltiot ja territoriot.