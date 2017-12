Iranissa puhkesi mielenosoituksia kehnon taloustilanteen takia – yli 50 pidätetty

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tuominnut mielenosoittajien pidätykset Iranissa. Yli 50 ihmistä on pidätetty mielenosoituksissa, joissa on arvosteltu Iranin talouden tilaa.

Trump kehottaa Iranin hallitusta kunnioittamaan kansalaisten oikeuksia, kuten ilmaisunvapautta. Hän tviittasi, että "maailma seuraa" tapahtumia Iranissa. Yhdysvaltain presidentin mukaan mieltään osoittavat iranilaiset ovat saaneet tarpeekseen "hallinnon korruptiosta ja Iranin varojen tuhlaamisesta terrorismin rahoittamiseen ulkomailla".

Iranin paikallismedian mukaan mielenosoituksia puhkesi torstaina maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Mashhadissa. Kaduille kerääntyi satoja ihmisiä protestoimaan korkeiden hintojen ja työttömyyden takia.

Protestoijat kritisoivat presidentti Hasan Ruhania. Mashhadilaisen tuomioistuimen mukaan pidätetyt otettiin kiinni, koska he "käyttivät karkeita iskulauseita".

Perjantaina uusia protesteja puhkesi viranomaisten mukaan pääkaupungissa Teheranissa sekä Kermanshahin kaupungissa Länsi-Iranissa.

Varapresidentti Eshaq Jahangiri sanoi, että "yritykset levottomuuksien lietsomiseksi kostautuvat". Hän vihjasi, että mielenosoituksen taustalla ovat hallinnon vastustajat.

Ruhanin hallintoa vastustavat ovat syyttäneet presidentin uudistuksia siitä, että ne hyödyttävät vain rikkaita. Toiselle kaudelle keväällä valittu Ruhani on pyrkinyt ryhdistämään Iranin kaoottista pankkisektoria, rakentamaan uudelleen ulkomaankauppaa ja suitsimaan inflaatiota.

Yhdysvaltain ulkoministeriö kehottaa kaikkia valtioita osoittamaan tukeaan Iranin kansalaisille ja näiden "vaatimuksille perusoikeuksista ja korruption kitkemisestä".

Ulkoministeriö sanoo lausunnossaan, että Iranin johtajat ovat muuttaneet vauraan maan "taloudellisesti kutistuneeksi roistovaltioksi, jonka päävientituotteita ovat väkivalta, verenvuodatus ja kaaos".