Irlanti on brexitissä pahassa välikädessä

Irlannilla on kaksi tärkeää kumppania ylitse muiden: naapurimaa Britannia sekä Euroopan unioni. Näiden teiden eroaminen brexitissä on siten kaikkea muuta kuin tervetullutta Dublinille.

Tilanne on mutkistunut entisestään, kun suurimmaksi eroneuvottelujen kiistaksi on noussut kysymys Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisestä rajasta.

– Emme haluaisi olla näiden neuvottelujen keskellä, mutta siellä me nyt olemme, kuvasi Irlannin ulkoministeri Simon Coveney keskiviikkona Helsingissä.

Coveneyn mukaan Britannia pysyy lukemattomin sitein Irlannin tärkeänä ystävänä ja naapurina. Nyt Irlanti kuitenkin istuu brexit-neuvottelupöydän toisella puolella EU:n riveissä.

– Vaikka kunnioitamme Britannian päätöstä erota EU:sta, olemme siitä syvästi pahoillamme, Coveney muotoili diplomaattisesti.

– Uskon myös brittien katuvan päätöstään tulevina vuosina.

EU-jäsenyyden kannatus on Irlannissa hyvin suurta, ja brexit-prosessi on Coveneyn mukaan entisestään vahvistanut käsitystä, että Irlannin tuleva menestys riippuu EU:sta.

– Meille pienenä maana on vahvistunut tunne, että kuulumme unioniin, joka välittää meistä.

"Vahinkojen minimointia"

Brexit-neuvottelujen erimielisyydet ja Britannian sisäinen poliittinen sekaannus ovat lisänneet arveluja, että brexit saattaisi toteutua jopa ilman sopimusta erosta. Coveney myöntää, ettei mahdolliselle sopimukselle voi ennustaa helppoa läpimenoa Britannian parlamentissa. Hän kuitenkin uskoo, että yhteinen näkemys syntyy lopulta myös Pohjois-Irlannin rajasta – paljosta muustahan on jo sovittu.

– Haluan antaa vähän toivoa: kaikki ei ole vielä menetetty, Coveney naurahtaa.

Hänen mukaansa brexit ilman sopimusta olisi katastrofi kaikille osapuolille eivätkä EU:n ja Britannian poliitikot tule sitä sallimaan.

On mahdotonta arvioida, onko ministerin sanoissa osa toiveajattelua. Brexitin lopputuloksesta hänellä kuitenkin on hyvin karu näkemys: EU on heikompi ilman Britanniaa ja Britannia ilman EU:ta.

– Tässä (brexit-neuvotteluissa) on monella tapaa kyse vahinkojen minimoinnista. Ikävä kyllä, Coveney tiivisti.

Perälaudasta sovittu

-

ainakin melkein

Irlannin ja Pohjois-Irlannin nykyiselle näkymättömälle rajalle ei haluta väkivallan pelossa palauttaa rajatarkastuksia. Tämän varmistamiseksi EU ja Britannia sopivat jo viime joulukuussa niin kutsutusta backstop-periaatteesta.

Suomeksi tämä perälauta on vakuutus sen varalta, että jos Britannian jättää EU:n ilman sopimusta, rajan molemmin puolin Irlannissa noudatetaan EU:n sisämarkkinoiden ja tulliliiton säännöksiä, kunnes ratkaisu syntyy.

EU:n mielestä tämä poikkeusjärjestely koskisi vain Pohjois-Irlantia, Lontoon mukaan taas koko Britanniaa, koska maan eri osat eivät voi olla erilaisessa asemassa.

– Entä jos teille ehdotettaisiin, että esimerkiksi Lappia pitäisi kohdella tulleissa eri tavalla kuin muuta Suomea, kyseli Britannian Helsingin-suurlähettiläs Tom Dodd Ulkopoliittisen instituutin tilaisuudessa.

Coveneyn mukaan brittihallituksen näyttää olevan vaikea ymmärtää, etteivät EU:n brexit-neuvottelijat voi ajatella Britannian, vaan 27 EU-jäsenmaan etua. He eivät voi antaa Britannialle kilpailuetua ja pääsyä sisämarkkinoille unionin ulkopuolelta.

– Se syrjisi EU:n jäseneksi jääviä maita, ulkoministeri perustelee.