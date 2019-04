Isis julistautui Sri Lankan itsemurhaiskujen tekijäksi – Iskuissa on voimakas globaalin jihadismin sormenjälki, arvioi suomalaistutkija

Pääsiäissunnuntaina Sri Lankassa yli 320 ihmistä surmanneet itsemurhaiskut jättivät jälkeensä lukuisia kysymyksiä, joihin oli tiistaihin mennessä saatu vain vähän vastauksia. Iskun tekijästä ei ole varmuutta.

Kansainvälisen jihadismin suurin nimi Isis ilmoittautui tiistaina iskujen tekijäksi propagandatoimistonsa kautta ja julkaisi valokuvan sekä videon salanimillä esiintyneistä kahdeksasta miehestä, joita väitetään iskujen tekijöiksi. Miehistä useimpien kasvot oli peitetty.

Useat tekijät puhuvat sen puolesta, että pommi-iskujen taustalla olisi kansainvälinen terroristijärjestö, arvioi terrorismiin erikoistunut dosentti Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Hänen mukaansa tähän viittaa se, että iskuja tehtiin useita laajalla alueella ympäri Sri Lankaa. Lisäksi suurimman osan iskuista teki itsemurhapommittaja.

– Nämä viittaavat siihen, että iskujen taustalla on hieman osaavampi terroristinen strategisti tai operaatikko. Näissä iskuissa on eräänlainen voimakas globaalin jihadismin sormenjälki. En mitenkään yllättyisi, jos iskusarjan taustalla olisi Isis-solu, Isis-neuvonantaja tai muu vastaava.

Isisin syyllisyydestä ei vielä varmuutta

Suomalaistutkija ei vielä sanoisi varmaksi, että iskujen tekijä olisi juuri Isis. Paronen muistuttaa, että järjestöllä on viime vuosina ollut tapana ottaa kontolleen iskuja, jotka eivät välttämättä ole sen tekemiä. Se on tutkijan mukaan tapa saada näkyvyyttä.

Isis on myös ollut viime aikoina ahtaalla monella alueella. Paronen kuvaileekin äärijärjestön käyvän henkiinjäämistaistelua.

– Kaikki, mitä he tekevät ja mikä ylittää uutiskynnyksen, palvelee heidän tarkoitusperiään. He pyrkivät osoittamaan olevansa edelleen aktiivinen voima.

Sri Lankan syyttävä sormi kääntyi ensimmäisenä kotikutoista islamistijärjestö NTJ:tä kohtaan. Viranomaiset kertovat tutkivansa, onko ryhmä saanut apua ulkomailta. NTJ ei suomalaistutkijan mukaan ole kansainvälisesti tunnettu ryhmä.

– Ei ole mitään erityisiä viitteitä siitä, että ryhmällä olisi ilmiselviä linkkejä Isisiin tai muuhun globaaliin terrorijärjestöön, Paronen sanoo.

Sri Lankan poliisi on ottanut kiinni vähintään 40 ihmistä osana hyökkäysten tutkintaa.

Sri Lanka epäilee iskuja kostoksi Christchurchista

Sri Lankan apulaispuolustusministeri kertoi tiistaina, että alustavien tiedustelutietojen mukaan sunnuntaiset iskut olisivat "kostotoimi hyökkäyksestä muslimeja vastaan Christchurchissa".

Uuden-Seelannin Christchurchissa 50 muslimia kuoli moskeija-ampumisissa maaliskuussa. Iskuista syytetty on kutsunut itseään etnonationalistiksi ja rasistiksi.

Uusi-Seelanti ei vielä tiistaina ollut vakuuttunut siitä, että tapahtumilla olisi yhteyttä. Myöskään Maanpuolustuskorkeakoulun Paronen ei usko, että Sri Lankan iskut olisivat suoranainen kosto Uuden-Seelannin moskeijaiskuista.

– En jaksa uskoa, että tämä yksiselitteisesti on näin. Jos todella on niin, että iskujen takana on Isis-solu tai vastaava, niin se kertoo enemmän siitä, että Isis on aktivoitunut Sri Lankassa.

Sunnuntain iskuissa ei tämänhetkisen tiedon mukaan ole kuollut tai haavoittunut suomalaisia. Ulkoministeriö ei kuitenkaan voinut vielä tiistai-iltana täysin sulkea pois mahdollisuutta, että suomalaisia olisi mukana.

Sri Lankassa on tämänhetkisen tiedon mukaan noin 180 suomalaismatkustajaa.

Finlandia-talo valaistaan Sri Lankan lipun pääväreillä

Finlandia-talo valaistaan Sri Lankan terrori-iskujen uhrien muistoksi tänä iltana, kertoo Helsingin kaupunki. Talo valaistaan Sri Lankan lipun pääväreillä.

Valaistus toteutetaan tiistaina, koska talo oli suljettuna pääsiäisen ajan, kaupunki kertoo.

Aiemmin Finlandia-talo on ollut suruvalaistuna Pariisin Charlie Hebdo -lehteen tehdyn iskun jälkeen sekä äskettäin Uuden-Seelannin Christchurchin terrori-iskun takia.