Isis-lapsien paluu Eurooppaan al-Holin leiriltä on hidasta, satoja edelleen leirillä

Al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa on edelleen yli 1 300 eurooppalaislähtöistä lasta. He pysynevät siellä vielä pitkään, sillä lasten palaaminen vanhempiensa lähtömaihin on erittäin vaikeaa, varsinkin jos jompikumpi vanhemmista on edelleen elossa leirillä.

Aikuisten palaaminen on toistaiseksi lähes mahdotonta. Juuri mikään Euroopan maa ei halua ottaa mahdollisina turvallisuusuhkina pitämiään ihmisiä takaisin, eivätkä al-Holin leiriä valvovat kurdit halua erottaa lapsia vanhemmistaan.

Euroopan maista Isis-lapsia ovat ottaneet takaisin ainakin Pohjois-Makedonia, Ranska, Saksa, Belgia, Hollanti, Ranska ja Ruotsi. Tahti on ollut kuitenkin hidasta: Belgiaan on palannut vajaat 30 lasta, Ranskaan alle sata ja Saksaan parisenkymmentä.

Al-Holin leirikin tulee jossain vaiheessa tiensä päähän, mutta ajankohtaa ei tiedä kukaan.

– Jossain vaiheessa ehdottomasti se suljetaan, varsinkin kun nyt on tullut näitä arvioita, että leiristä on tulossa Isisin värväyskeskus, mistä myös YK on varoittanut, arvelee Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.