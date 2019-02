Isis-leskiä yhdistävät samankaltaiset tarinat: tavallisia koulutyttöjä houkuteltiin tappotantereiden lapsentekokoneiksi

Isis-taistelijoiden vaimojen ja lasten kohtalosta on tulossa pitempiaikainen päänvaiva monille Euroopan maille.

Kysymys on ensinnäkin todella isosta joukosta. Julkisuudessa on puhuttu, että Syyrian itäosassa olevalla al-Hawlin pakolaisleirillä olisi noin 1500 ulkomaalaisten Isis-taistelijoiden perheenjäsentä, mutta todellinen luku on paljon isompi.

Esimerkiksi Voice of American mukaan leirillä oli jo viime vuoden lopulla 584 Isis-vaimoa ja 1250 Isis-lasta. Joukko on sen jälkeen mitä ilmeisimmin kasvanut, koska leirille tuotu viime viikkoina tuhansia uusia ihmisiä, vahvistavat YK-lähteet.

Väkeä purkautuu edelleen Isisin viimeiseltä tukialueelta, pieneltä maakaistaleelta Baghuzin kaupungin kupeessa.

Paikallisen kurdihallinnon edustaja kertoi viime viikolla brittilehti Guardianille, että Isis-alueelta olisi tuolloin paennut kahden vuorokauden sisällä ”yli 1000 Isis-taistelijoiden perheenjäsentä”.

Viime hetken pakenijoiden kerrottiin olevan ”pääasiassa ulkomaalaisia”. He siten kasvattivat sitä ”noin 10 000 ulkomaalaisen joukkoa”, mikä kurdihallinnon käsissä tällä hetkellä kaikkiaan on, Guardian kirjoittaa.

Britannia viemässä kansalaisuuden Isisin riveihin kouluikäisenä karanneelta nuorelta naiselta, perhe haraa vastaan

Euroopasta tulleiden Isis-vaimojen tarinat ovat lähes identtisiä. Yksinäinen teinityttö tutustuu internetissä mukavaan nuoreen mieheen, joka osoittautuu väkivaltaisen jihadismin kannattajaksi.

Palava rakkaus vie nuoren naisen Lähi-idän taistelutantereilla, jossa puoliso pian kaatuu taisteluissa.

Seuraa toinen avioliitto ja sen jälkeen kolmas. Lapsia syntyy – ja kuolee, koska kaikesta mahdollisesta on puutetta.

Britannian viestimissä on kirjoitettu viime päivinä paljon vain 15-vuotiaana Britanniasta Syyriaan lähteneestä Shamima Begumista. Hän on yksi niistä al-Hawlin leirillä olevista teiniäideistä, jotka haluaisivat kiivaasti takaisin kotimaahan.

Hän synnytti viime lauantaina – 19 vuoden iässä – kolmannen lapsensa. Kaksi aiempaa lasta kuolivat Syyriassa, joten nuori nainen toivoo Britannian hallitukselta armoa nuorimmaisen pelastamiseksi.

– Teen mitä vain jos vain voin tulla kotiin ja elää rauhassa lapseni kanssa, hän totesi The Timesille.

Begum kuitenkin lisäsi, että hän ei kadu Isisiin liittymistä ja ymmärtää olleensa ”heikko”, kun ei kestänyt katkeraan loppuun asti, kuten eräät hänen edelleen Baghuzissa olevat ystävänsä.

Kolmannen lapsen hän nimesi Jarrahiksi edesmenneen jihadistitaistelijan mukaan.

Syyrialaisella al-Hawlin leirillä kotiinpaluuta odottavat myös muun muassa norjalainen Aisha Shezadi, ruotsalainen Lisa Andersson, belgialainen Kasandra Bodagh ja yhdysvaltalainen Hoda Muthana.

Saksan tunnetuin Isis-teinimorsian Linda Wenzel sen sijaan jäi kiinni Irakin puolella ja istuu nyt bagdadilaisessa vankilassa kuuden vuoden vankeusrangaistustaan. Vastikään 18 vuotta täyttänyt nuori nainen vältti kuolemantuomion vain täpärästi.

Myös Wenzelin käännytys tapahtui verkossa hänen ollessaan vain 15-vuotias, kun Fatemaksi itsensä esitellyt satunnainen chatti-kaveri tutustutti hänet Isis-taistelija Abu Usama al-Shisaniin.

Wenzel kertoi miehelle kotiongelmistaan. Mies lupasi mennä tytön kanssa naimisiin, jos tämä liittyisi Isisiin.

Tästä meni vain muutama viikko, kun tyttö oli jo Irakissa, Isisin Al-Khansaa-prikaatin virkailijana valvomassa paikallisten naisten moraalia.

Wenzel vangittiin Mosulissa kesällä 2017. Leskeksi jäänyt teini löydettiin tuusan nuuskaksi pommitetun Isis-tukikohdan raunioista aliravittu poikavauva sylissään.