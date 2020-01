Isis-vaimon paluu oli liikaa Norjan oikeistopopulisteille – lähtevät ulos hallituksesta, porvariliitto ajautui kriisiin

Norjassa oikeistopopulistinen edistyspuolue lähtee maan hallituksesta. Puolue vastusti norjalais-pakistanilaisen Isis-vaimon palauttamista Norjaan, mikä johti porvarihallituksen kriisiin.

Nainen ja hänen 3- ja 5-vuotiaat lapsensa tuotiin Norjaan, koska vanhempi lapsista on vakavasti sairas.

– Olisimme hyväksyneet lasten vastaanottamisen, mutta emme tee kompromisseja henkilöiden kanssa, jotka ovat olleet osa terroristijärjestöä, puoluejohtaja Siv Jensen sanoi viitaten äärijärjestö Isisiin.

Hänen mukaansa edistyspuolue ei saanut riittävästi poliittisia tavoitteitaan läpi, jotta sen olisi kannattanut jatkaa hallituksessa.

Jensen kuitenkin katsoo, että konservatiivipuolueen Erna Solbergin tulisi jatkaa pääministerinä. Myös pääministeri itse on antanut ymmärtää, että hän haluaa jatkaa tehtävässään. Jensen ja pääministeri Solberg tapasivat tänään.

Solberg sanoo, ettei hän aio kommentoida sisäisiä keskusteluita. Seuraavaksi hän keskustelee jäljellejääneiden hallituspuolueiden kanssa.

– Lähtökohtana on se hallitusohjelma, joka meillä on.

"Taktisesti taivava poliitikko"

Hallituskriisissä etualalle nostettu norjalais-pakistanilainen nainen otettiin kiinni heti hänen saavuttuaan Norjaan. Hän oli matkustanut äärijärjestö Isisin hallitsemalle alueelle vuonna 2013 ja mennyt naimisiin järjestön taistelijan kanssa. 29-vuotias nainen on väittänyt, että hän hoiti Syyriassa vain lapsia ja kotia ja oli pitkään yrittänyt päästä pois.

Norjan viranomaiset epäilevät hänen kuuluneen Isisiin ja jihadistijärjestö al-Nusran rintamaan.

Naisen tuominen Norjaan on aiheuttanut edistyspuolueessa sisäisiä jännitteitä, jotka painostivat Jenseniä viemään puolueensa ulos hallituksesta.

– Siv Jensen on taktisesti hyvin taitava poliitikko ja nyt hän on sitä mieltä, että raja on tullut vastaan – jos hän haluaa jatkaa puolueen johtajana, hänen täytyy lähteä hallituksesta, sanoo valtiotieteilijä Svein Tuastad norjalaisesta Stavangerin yliopistosta.

Porvariliiton hajoaminen ilahduttaa oppositiossa

Edistyspuolueen ratkaisu kirvoitti heti reaktioita oppositiopuolueissa. Norjan työväenpuolueen johtaja Jonas Gahr Störe kutsuu vallitsevaa tilannetta "porvarilliseksi kaaokseksi". Hänen mukaansa hallituksen sisällä on paljon kitkaa.

– Edistyspuolueelle on suuri tappio, etteivät he onnistuneet istumaan hallituksessa hallituskautta loppuun.

– Erna Solbergin hallitus on kaatunut vain vuoden jälkeen. Porvarillinen kaaos on täydellinen, ja se on haitaksi maalle, Störe kirjoittaa uutistoimisto NTB:lle.

Sosialistinen vasemmistopuolueen johtaja Audun Lysbakken puolestaan pitää oikeistopopulistien ratkaisua "epätoivoisena yrityksenä puhdistautua hallitusyhteistyöstä, joka sai äänestäjät kääntämään puolueelle selkänsä".

– Olemme iloisia siitä, että maatamme väärään suuntaan vienyt porvarillinen yhteistyö on hajoamassa, Lysbakken sanoo.

Vuoden 2017 vaaleissa neljä porvaripuoluetta onnistuivat saamaan 88 paikkaa 169:stä maan parlamentissa, Norjan suurkäräjillä. Vaalien jälkeen pääministeri Solbergin konservatiivipuolue muodosti hallituksen liberaalipuolueen ja edistyspuolueen kanssa. Kristillinen kansanpuolue tuli hallitukseen mukaan 2019.

Edistyspuolueen lähtö muuttaa merkittävästi parlamentin voimasuhteita. Puolueella oli hallituksessa 27 kansanedustajan paikkaa. Nyt lopuille hallituspuolueille jää yhteensä 61 paikkaa, kun taas oppositiossa istuu 81 kansanedustajaa.