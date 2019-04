Isisin iskuissa Syyriassa kuollut 27 hallituksen taistelijaa kahden päivän sisällä

Syyrian aavikkoalueilla tapahtuneissa iskuissa on kuollut yhteensä 27 maan hallituksen sotilasta sekä heitä tukevaa taistelijaa kahden vuorokauden aikana, kertoo Syyrian sisällissotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights. Tarkkailijan mukaan kuolleiden joukossa on neljä Syyrian armeijan upseeria.

Iskujen tekijäksi on ilmoittautunut äärijärjestö Isis propagandasiipensä Amaqin kautta. Isis menetti viime kuussa viimeiset hallussaan pitämänsä alueet kurdijohtoisille joukoille Itä-Syyriassa, mutta sillä tiedetään yhä olevan useita piilopaikkoja aavikko- ja vuoristoseuduilla Syyriassa sekä Irakissa.