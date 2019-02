Isisin loppu lähestyy Itä-Syyriassa – kovia taisteluja käynnissä saarretulla alueella

Äärijärjestö Isis on joutunut ahtaalle itäisessä Syyriassa, kun Yhdysvaltain tukemien Syyrian demokraattisten voimien (SDF) joukot ovat supistaneet Isisin kalifaatin vain muutaman neliökilometrin alueelle Syyrian Irakin vastaisella rajalla.

Irakin puolelle rajaa Isisin taistelijoilla ei ole asiaa, sillä siellä heitä vastassa on muun muassa Isisin vastaisen koalition ranskalaisia joukkoja.

SDF:n joukot aloittivat viikonloppuna hyökkäyksen Isisin hallitsemaa aluetta vastaan. Tätä ennen SDF:n joukot olivat pitäneet yli viikon ajan taukoa sotatoimista, jotta siviilit pääsisivät pakenemaan Isisin alueelta.

– Käynnissä on raskaita taisteluita. Olemme aloittaneet hyökkäyksen ja meidän taistelijamme etenevät, SDF:n kenttäkomentaja kertoi uutistoimisto AFP:lle.

SDF aloitti viime syksynä operaation karkottaakseen Isisin itäsyyrialaisesta Deir Ezzorin maakunnasta.

SDF:n tiedottajan Mustafa Balin mukaan saarretulla alueella on vain noin 600 Isisin jihadistia, joista suurin osa on tullut ulkomailta Syyriaan taistelemaan. Hänen mukaansa saarrettu alue saattaa kukistua muutamassa päivässä.

Bali ei usko Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadin olevan saarretulla alueella.

– Emme usko, että hän on Syyriassa, Bali sanoi.

Kymmeniätuhansia paennut

Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan yli 37 000 ihmistä on joulukuun jälkeen paennut Isisin hallitsemilta alueita SDF:n alueille. Tässä joukossa on noin 3 400 epäiltyä jihadistia. Kiinniotettujen jihadistien joukossa on tiettävästi useita satoja ulkomailta tulleita jihadisteja.

Isisin taistelijoita on paennut myös Syyrian laajoille aavikkoalueille.

Syyrian kahdeksan vuotta jatkuneessa sisällissodassa on kuollut yli 360 000 henkeä ja miljoonat ovat joutuneet pakosalle kodeistaan.

Venäjän tukeman presidentti Bashar al-Assadin hallinto hallitsee nyt lähes kahta kolmasosaa Syyrian pinta-alasta. SDF hallitsee noin yhtä kolmasosaa maasta, mutta al-Assadin hallinto on sanonut haluavansa palauttaa koko maan hallintaansa.