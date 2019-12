Islantia koettelevat kovat lumimyrskyt – yli 80 islanninhevosta kuollut

Islantia riepottelevat kovat lumimyrskyt ovat surmanneet ainakin yli 80 islanninhevosta, kertoo ruotsalaislehti Dagens Nyheter.

Lisäksi yli 100 hevosta on kateissa. Viime viikolla Islantiin iskenyt lumimyrsky on jo kolmas lyhyen ajan sisään.

Esimerkiksi pääkaupunki Reykjavikiin on satanut yli 40 senttimetriä lunta. Kyseessä on suurin lumimäärä sitten vuoden 1937, kertoo islantilainen matkailuun erikoistunut verkkosivusto.

Suomessa asiasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat.

Mediassa kritisoitu omistajia

Pelastajat ovat etsineet hevosia ympäriinsä ja niitä on kaivettu lumen alta. Vapaaehtoisen pelastusjärjestön Blandan mukaan pelastajat ovat onnistuneet löytämään 50-100 hevosta, kertoo järjestön edustaja Dagens Nyheterille.

Islannin medioissa on esitetty kritiikkiä hevosten omistajia kohtaan siitä, että he ovat pitäneet hevosia ulkona myrskyn aikaan. Omistajien mukaan hevosten luonteeseen kuuluu kuitenkin vapaana ulkona kuljeskelu.

Omistajat ovat myös käyttäneet itse merkittävästi aikaa hevosten etsintään ja kokeneet stressiä niiden katoamisesta.

Islantilaisen lehden Reykjavik Grapevinen mukaan myös joulusta on tulossa hyvin luminen Islannissa. Sää on vaikuttanut muun muassa liikenteeseen ja säävaroituksia on annettu ympäri maata.

Saarivaltio Islannin sää on yleensä usein vaihteleva, ja paikalliset ovat tottuneet monenlaisiin sääolosuhteisiin.