Israel hylkäsi afrikkalaisten siirtolaisten karkotussuunnitelman

Israel ilmoitti maanantaina peruvansa suunnitelman afrikkalaisten siirtolaisten karkottamisesta johonkin nimeämättömään Afrikan maahan. Sen sijaan Israel ilmoitti päässeensä YK:n pakolaisjärjestön kanssa sopimukseen, jonka mukaan vähintään yli 16 000 siirtolaista siirretään yksilöimättömiin maihin lännessä, kertoo Israelin pääministerin toimisto.

Pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi tammikuussa, että maahan laittomasti tulleet siirtolaiset voivat joko lähteä Israelista vapaaehtoisesti tai joutua vankeuteen ja sen jälkeen karkotettavaksi maasta. Koska siirtolaiset saattaisivat joutua lähtömaissaan vaaraan tai vangituiksi, Israel tarjoutui siirtämään heidät nimeämättömään Afrikan maahan. Eräiden tietojen mukaan nämä maat olisivat olleet Ruanda ja Uganda.

Israelin sisäministeriön tietojen mukaan Israelissa on noin 42 000 afrikkalaista siirtolaista, joista suurin osa on tullut Sudanista ja Eritreasta. Puolet siirtolaisista on lapsia, naisia tai miehiä, jotka ovat tulleet perheidensä kanssa, ja heitä välitön maastakarkotus ei koske.

Alkuperäistä karkotussuunnitelmaa arvostelivat niin YK:n pakolaisjärjestö kuin israelilaiset ihmisoikeusaktivistitkin. Siirtolaiskysymyksestä on tullut Israelissa poliittinen kysymys. Netanjahu on sanonut, etteivät he ole turvapaikanhakijoita, "vaan laittomia soluttautujia".